夏普正式将 8K 电视推入中国市场





嗯... 还是看看硬件的部分吧，这次 Sharp 推出的 AQUOS 8K 电视型号为 LCD-70SX970A，是一款搭载 HDR 规格的 70 寸液晶电视，建议售价为人民币 68,888 元，虽然乍看之下感觉贵翻了，不过想一想两年前同品牌的首款 8K TV 上架日本的时候的 1,600 万日元售价，这次推出的价位说真的已经平易近人许多了啊。



这款机身略厚感觉比较阳刚一些的 8K 智能电视，除了号称观赏距离可近至 68cm 的 7,680 x 4,320 分辨率外，还内建 64-bit 十核心处理器、5GB RAM + 64GB 存储空间、2.4GHz + 5GHz 双频 Wi-Fi，运行 Android 7.0 系统，支持声控、Dolby Vision HDR、BDA-HDR 与 Yamaha 音效引擎等技术，色域范围则是可以达到 105% 的 NTSC。



整体而言，是个硬件相当强大的电视产品，只是究竟能不能如官方所说的「抢占 8K 市场先机」显然还是要看看后续生态系能否真的跟上支持了吧 -- 毕竟已经有 4K 的前例了，就能知道内容是否能跟上还是很重要的啊。