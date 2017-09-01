夏普正式将 8K 电视推入中国市场

看到顶级用户逐渐觉得家中的 4K 电视规格已经太过普通了（？）的市场需求，已嫁入富士康的夏普，选择在昨日（8 月 31 日）于上海举办的发布会上，宣布要将 8K 电视正式引进中国市场，正式公布将打造「8K 生态产业，从上游 8K 片源拍摄、8K 内容编辑存储传输，到最终的 8K 内容播放，形成完整的产业链。」是说，回头看看中国市场在前一个炒得很凶的 4K 内容之上，好像现阶段也没什么太多拥有这样规格的平台，这样一次直升 8K 内容，貌似不太乐观啊？
嗯... 还是看看硬件的部分吧，这次 Sharp 推出的 AQUOS 8K 电视型号为 LCD-70SX970A，是一款搭载 HDR 规格的 70 寸液晶电视，建议售价为人民币 68,888 元，虽然乍看之下感觉贵翻了，不过想一想两年前同品牌的首款 8K TV 上架日本的时候的 1,600 万日元售价，这次推出的价位说真的已经平易近人许多了啊。
这款机身略厚感觉比较阳刚一些的 8K 智能电视，除了号称观赏距离可近至 68cm 的 7,680 x 4,320 分辨率外，还内建 64-bit 十核心处理器、5GB RAM + 64GB 存储空间、2.4GHz + 5GHz 双频 Wi-Fi，运行 Android 7.0 系统，支持声控、Dolby Vision HDR、BDA-HDR 与 Yamaha 音效引擎等技术，色域范围则是可以达到 105% 的 NTSC。
整体而言，是个硬件相当强大的电视产品，只是究竟能不能如官方所说的「抢占 8K 市场先机」显然还是要看看后续生态系能否真的跟上支持了吧 -- 毕竟已经有 4K 的前例了，就能知道内容是否能跟上还是很重要的啊。