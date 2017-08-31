想作为城市规划参考的 Uber Movement 交通资料库现已上线

只要在该网页登入自己的 Uber 帐号，便可以开始通过简单的界面进行城市中区域之间的通勤时间等统计信息，还能切换成图表来观察，并提供了资料下载的选项。是说，尽管这应该算是立意相当良善的举动，不过应该还是有人会担心隐私的问题（毕竟之前有 God View app，还有是否过量撷取使用者定位信息的疑虑等）。



就笔者的观察，这个资料库所显示的信息因为已经是统整过后的概略信息了，貌似应该很难从这个资料库之中挖到什么隐私信息。另一方面，Uber 也强调这些资料都完全匿名且已被统整，所以不会有个人隐私信息乃至于使用者行为资料流出。比较可惜的是，现阶段这个大数据资料库的支持区域还是以美国为主，不过 Uber 也表示，未来也将会逐渐加入其他 Uber 服务有支持的支持城市的 Uber Movement 交通资料。所以也许我们也可以期待一下啰。