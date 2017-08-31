Palm 品牌传将在 TCL 手上复活

TCL 以 BlackBerry 之名推出的 KEYone 似乎大收成效，证明了他们在「拯救」旧有品牌的功力。接下来再「借尸还魂」的品牌是个更有历史的名字 — Palm。据 Android Planet 的报道，TCL 将会在 2018 年以 Palm 的名字推出新产品。
故事追溯至 2014 年，HP 在拥有 Palm 品牌四年后，仍然未能挽回颓势，所以就把品牌出售给 TCL，对于这个在 90 至千禧年代以 PDA 和早期智能手机吒叱一时的品牌来说，看似是个不乐见的结局。
不过正如报道所述，TCL 正打算在明年初重新带回 Palm 到市场上。TCL 的市场经理 Stefan Streit 在与 Android Planet 的一次访问中透露这消息的，当然内容都是点到即止，并没有再详述他们会推出什么产品，不过有提示到有机会是智能手机。Streit 另外表示新产品的定位并非吸引新客源，而是给予老客户有熟悉的感觉。但可惜的是，最原汁原味在以前 Palm 机器上的 webOS 已经是 LG 的所有物，所以新的 Palm 也许会跑 Android 了（至少 Launcher 会让人有熟悉感？）。