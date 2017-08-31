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Image credit: Engadget
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索尼 Xperia XZ1 系列动手玩

700 美元就为了超慢动作和 3D 扫描拍摄？

Eric Chan
19 分钟前
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Engadget
去年的那台 Sony Xperia XZ Premium 因为搭载各种黑科技，所以 800 美元的高定价虽叫人惊讶，但还是情有可原（咦？）。在 IFA 上，有说 Sony 要推出一台相对便宜的 Xperia XZ1，这消息可是叫主站编辑小兴奋了一阵子。可是当听到仍要落在 700 美元的价位，她就失望了。

Gallery: Hands-on with Sony's XZ1 and XZ1 Compact | 28 Photos

Hands-on with Sony's XZ1 and XZ1 Compact
gallerygallery 28

Sony XZ1 hands-on at IFA 2017



差了的一百美元，XZ1 就由 XZ Premium 的 5.5 寸 4K HDR 屏幕落到 5.2 寸 1080p 屏幕。幸好这片屏幕有支持 HDR，所以在播放 Netflix 或 Amazon 的视频内容时就能自动对应 HDR 画质。而当在一般的画面显示时，画质也同样鲜艳丰富。

XZ1 的相机是最主要的吸引之处，它配置了 Sony 新世代的 Motion Eye 相机系统，有着 1GB 的堆栈式内存，使得相机的相片处理速度要比对手快上 5 倍之多。换句话说，就是能在高速连拍时一口气拍摄更多张相片。而且除了 XZ Premium 的 960fps 超慢速录影有妥妥地继承下来外，XZ1 还多了个高度拟真的 3D 扫描功能，可以少于一分钟的时间就把人物、物件以立体形式记录下来。


这个新功能是通过新增的 3D Creator 工具，它利用 Sony 的独家运算法来进行高品质的扫描。工具预设了四个扫描模式：头部、面孔、食物和 Freeform。画面上会有着指示来教导使用者该如何扫描对象，当工具收集到足够的数据后，就会开始拼贴画面至立体影像。主站编辑在玩过数次之后，认为导出的 3D 影像是意外的平滑、仔细，毕竟是 19MP 拍出来的啊。那获得的立体影像有什么用途呢？除了是一般当作 3D 贴图的分享给朋友、或设定成壁纸之外，还可以导出到 3D 打印机上打印出来。Sony 代表更指他们正与 3D 打印机的厂商合作，研究如何把这导入的过程变更简单。

当然一般人不会拿手机经常去作 3D 扫描，所以新的自动对焦提速功能会是更有感的优化吧。这是一个改良版的预测式混合对焦功能，这原本是在 Xperia X 家族里首见的功能，来到 XZ1 就变得更强。理论上，即使在 10 张连拍的模式里，所有相片都应该有正确对焦，而且都是以 19MP 的全尺寸分辨率。


新的预测式动作和微笑快门却有点复杂，因为 Sony 会让 XZ1 持续侦测笑容和突然的动作，当使用者按下快门的时候，手机其实也已经捕捉了之前数秒的画面。最后一共会出现四张相片来给使用者选择。这个运作方式其实有点像 iPhone 的 Live Photo，但不一样的是苹果是输出视频；Sony 则是相片。可惜的是动手玩的机器还是工程机，所以这部份的功能都未能正常运作。

说过强悍的主相机后，前置相机也没叫人失望，13MP 分辨率相机仍能拍出锐利的画面，而且 Sony 也终于加入屏幕闪光的功能，在自拍时也不会担心亮度不够。


XZ1 搭载了高通 S835 处理器，出厂时预计会配搭 Android Oreo，性能表现方面不需要太担心，只是 2,700mAh 电池到底能用多久，这个就需要日后的测试才能知道了。另外就是 Sony 表示 XZ1 的天线接收能力，因为全金属设计而相较之前有改善。


不过嘛，如果你是在期待 Compact 的话，那就中奖了！因为这次的 XZ1 Compact 是一台 S835 的 4.6 寸小手机，主相机与 XZ1 同级，前置相机则换上 8MP 的 120 度超广角相机，而且定价只要 600 美元！

此外还有一台要价低至 380 美元的 XA1 Plus，它的卖点一如之前的 Xperia XA 一样，是有着一片 5.5 寸 1080p 大屏幕，以及 23MP 前置相机，电池容量更是有 3,430mAh 之多。不过在这个价位，处理器就只能是 MTK 了。