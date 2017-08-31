索尼 Xperia XZ1 Compact 与 XA1 Plus 动手玩

最大的不同点，当然是在屏幕上了 -- 尺寸落到了 4.6 吋是题中应有之义，但分辨率也跟着掉到了 720p。相对于 XA1，没有 Triluminos、X-Reality、和动态对比增强之类的 Sony 黑科技，就有些可惜了。此外，它的存储空间只有 32GB、没有双卡、前镜头也只有 800 万像素，都比 XZ1 还是差了一线。拿在手上，最让人惊讶的大概就是它的厚度了 -- 这也算是 Compact 的系列特色，虽然说相对于 XZ1 的 7.4mm，XZ1 Compact 厚达 9.3mm，但实际上还比前代薄了 0.2mm 呢（有进步？）。



Sony 的 Compact 系列手机一向在亚洲都有着自己的市场，XZ1 Compact 并没有偏离传统的「配方」太多，所以应该很容易受到目标客群的喜爱才是。







XA1 Plus 则是在 XA1 和 XA1 Ultra 之后，又一只的 XA1 系列手机。它的 5.5 吋 1080p 面板大小介于 XA1（5 寸）和 XA1 Ultra（6 寸）之间，其他主要规格都和两个兄弟一样，包括 MTK P20 处理器、4GB 内存、32GB 存储空间、23MP 主镜头。有趣的是，中间大小的 XA1 Plus 反而电池容量最大，来到 3,430mAh，相对于 XA1 的 2,300mAh、与 XA1 Ultra 的 2,700mAh。

