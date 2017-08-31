索尼 Xperia Ear Open Style ：最好玩的概念成真了

在年初的 MWC 上首次亮相后，Sony 也终于把其概念产品 Xperia Ear Open Style 的更多信息公开出来了。首先最大的改变，就是它由原来的一只，变成了一双。而且也把佩戴的方式变成了夹在耳垂上，不需要担心它没有其他支撑下塞进耳道，会不会轻易就掉下来。这样的改变，就使得 Xperia Ear Open Style 的使用者能同时听到外界的声音，到底孰优孰劣呢？
如果你是戴着 Xperia Ear Open Style 做运动的话，它这种设计绝对是个优点。因为使用者就能在享受音乐时，不至于完全于外界隔绝，尤其对于要注意道路安全的街跑运动员来说，更是重要。在试用的时候，主站编辑虽然要把音量调至最高来使用，而且有漏音（？），但其音质仍然清晰。
就如之前的 Xperia Ear 一样，Open Style 的也有个充电便携盒和支持 Sony Xperia Agent 虚拟助手功能。续航力方面，单机充满后能用 4 小时，连充电盒一起就有 12 小时的总续航力，而且快充 12 分钟就能使用 2 小时。
对于 Xperia Ear Open Style 有心动想买的感觉？先 hold 住吧，Sony 还没有公布价钱啊。或许先看看同场新推出的三款耳机吧。