索尼 Xperia Ear Open Style ：最好玩的概念成真了

如果你是戴着 Xperia Ear Open Style 做运动的话，它这种设计绝对是个优点。因为使用者就能在享受音乐时，不至于完全于外界隔绝，尤其对于要注意道路安全的街跑运动员来说，更是重要。在试用的时候，主站编辑虽然要把音量调至最高来使用，而且有漏音（？），但其音质仍然清晰。



就如之前的 Xperia Ear 一样，Open Style 的也有个充电便携盒和支持 Sony Xperia Agent 虚拟助手功能。续航力方面，单机充满后能用 4 小时，连充电盒一起就有 12 小时的总续航力，而且快充 12 分钟就能使用 2 小时。



对于 Xperia Ear Open Style 有心动想买的感觉？先 hold 住吧，Sony 还没有公布价钱啊。或许先看看同场新推出的三款耳机吧。