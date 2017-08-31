索尼把他们最好的耳机再弄好一点

WH-1000XM2 的外观和基本功能上，都把 MDR-1000X 的继承下来，降噪功能、触控控制、环境音模式、自定化的降噪设定等。但叫人惊喜的是新型号在打开主动降噪和使用蓝牙下的续航力增加了 10 小时，至 30 小时之久！真的不巧地没电？快充功能也能在 10 分钟里充进一小时的电力到耳机了。



不过最好玩的莫过于 WH-1000XM2 能通过 Sony Headphones Connect 应用，启动名为大气压力优化的功能，对应主动降噪功能带来的不适。可是叫人意想不到的是，WH-1000XM2 的定价还要比前代便宜，只要 350 美元。



如果你是喜欢入耳式的话，定价 250 美元的 WI-1000X 则是款挂颈式的入耳式降噪蓝牙耳机，而且更会有来电振动提示呢。再配合专属的助手 app，似乎是针对办公室一族而来的产品。





最后一款同是降噪入耳式耳机的新品，是意料之外的真．无线设计。型号名为 WF-1000X 有着单机 3 小时续航力，连充电便携盒则有 9 小时的总续航力。花个 200 美元就能一并拥有摆脱线材和噪音的束缚，你会买单吗？