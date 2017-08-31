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Image credit: Sony Electronics
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索尼的 RX0 小相机是专为 VR 和多机联动而设

可以进行 4K 录影、16fps RAW 连拍，机器本身还有 10 米防水。

Sanji Feng
33 分钟前
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Sony Electronics
Sony 在相机市场中的近况很不错，所以也有余力来做一些不同的尝试。他们刚刚发布了一款售价 US$700 的 RX0 小型相机，希望能攻入 VR 和遥控拍摄类产品的市场。这款新品搭载了 1 英寸的 15.3MP Exmor RS 感光元件（GoPro 面色凝重），配有 Zeiss 24mm F4 广角镜头。设备本身可以进行 4K 录影或拍摄 1080p @240fps 的视频，同时也能做 16fps 的 RAW 照片连拍。

RX0 的三围是 60 x 40 x 30 mm，重 110g，实物应该比上面的图片更加小巧。相机本身在防尘的同时，也具备 10 米深防水机能。若是搭配 MPK-HSR1 外壳的话，更是可保证在 100 米深的水下正常工作。此外，RX0 的防跌落高度最高可达 6.5 米，且能承受 200kg 重量的冲击。

考虑到 VR 是 RX0 的一大用途，所以在很多时候，你可能需要不止一台机器来进行拍摄。如果是利用 Sony PlayMemories 应用的话，一次最多可控制五台相机。若是另外选配 FA-WRC1M 无线控制器，则能将同时连接的 RX0 上限提升到 15 台（据称这个数字明年还有望增加）。此外，因为 RX0 也有着很强的坚固属性，可以预见到创意人士将会把它带去水下、航拍甚至是爆炸、撞车等极限环境进行遥控拍摄。

发售信息方面，RX0 会在今年十月率先登陆美国市场，我们这边还有待官方公布。