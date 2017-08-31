索尼的智能喇叭现在也拥有 Google 助理的功能了





除了头条的 Google 个人助理之外，其他硬件相关的信息反而不是很丰富 -- 你可以通过蓝牙或 NFC 将手机与 LF-S50G 配对，喇叭本身也有 IPX3 等级的生活防泼水。这让你在比较诸如厨房等比较「潮湿」的环境也能使用，但就不能像 UE Boom 2 那样整根丢水里了。LF-S50G 拥有 360 度的声音发送，音量大概足以填满厨房或较小的客厅。Sony 宣称它的单体高、中、低音都能顾到，但这要亲自听过才能下结论了。



如果你已经准备掏钱的话，这组喇叭共有黑、灰、和浅蓝三种颜色，预计十月上市，定价 US$200。采用 Google 助理的问题就是它少了一点独特性，如果觉得不满意的话，之后会有更多搭载 Google 助理的智慧喇叭可以选择吧。