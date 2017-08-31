4K 录影搭载！奥林巴斯 E-M10 Mark III 登场

为了吸引智能手机用户升级专门的相机产品（然后就此中毒不断升级？），Olympus 再度为其
名号很长而且很容易标错的 入门无反推出了系列的第三代产品：OM-D E-M10 Mark III。既然前代都已经加上了五轴防抖，这次 Olympus 选择端出高端机身才有的 4K / 30fps 录影，希望迎合这个目前手机市场都已十分常见的规格，让消费者能够无缝接轨踏进无反相机的世界。
像素规格方面 E-M10 Mark III 保持在 16MP 的静态分辨率，搭载 236 万点的电子观景窗，屏幕有 3 寸 104 万点，支持触控功能。高画质连拍为 4.6fps / 档位调到较低的话则是可以来到 8.6fps，对焦点的数量则是与旗舰 E-M1 Mark II 看齐共有 121 点可选，最高感度依然为 ISO 25,600，也有最高 1/16,000s 的电子快门规格。
E-M10 Mark 3 依然遵循 Olympus 的复古机身造型路线，但针对转盘的部分有了些微的位置调整，并且可用 US$650（单机）/ US$800（Kit 镜组）的售价在 9 月份于海外买到。有兴趣的朋友可以再等等本地的上市信息啊。