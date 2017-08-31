4K 录影搭载！奥林巴斯 E-M10 Mark III 登场









像素规格方面 E-M10 Mark III 保持在 16MP 的静态分辨率，搭载 236 万点的电子观景窗，屏幕有 3 寸 104 万点，支持触控功能。高画质连拍为 4.6fps / 档位调到较低的话则是可以来到 8.6fps，对焦点的数量则是与旗舰 E-M1 Mark II 看齐共有 121 点可选，最高感度依然为 ISO 25,600，也有最高 1/16,000s 的电子快门规格。



E-M10 Mark 3 依然遵循 Olympus 的复古机身造型路线，但针对转盘的部分有了些微的位置调整，并且可用 US$650（单机）/ US$800（Kit 镜组）的售价在 9 月份于海外买到。有兴趣的朋友可以再等等本地的上市信息啊。