让人久等的 Moto X4 真是既熟悉又陌生

首先是造型，虽然在 X4 身上，你已经看不到当年 Moto X 那样复杂的侧面、背部曲线，但主相机位置夸张的大圆套小圆设计，先不论是否能被大多数人接受，只要是看过想必都会过目难忘。即便双面玻璃 + 金属中框这套方案在过去两年中重新开始流行，X4 这样的外型毫无疑问辨识度还是很高的。除此之外，在常见的黑色款基础上，另一个略带镜面效果的蓝灰配色也为 X4 增色不少。是说，类似这样的表面处理方式在今年的国产手机中已很多见，但放到在国际上卖的产品里，还是能给人留下比较深刻印象的（我们的美国同事就非常喜欢）。





尽管 X4 在雕琢机身弧线这件事上不像过去那么认真，但两侧微微收起的玻璃背盖，配合只有 5.2 寸大小的机身，拿在手里还是十分好握的。转到正面，你会看到一块 1080p 的 LCD 屏幕，显示效果初看不错，色彩和清晰度都能让人满意。作为一款售价 399 欧元起的中端定位手机，Moto X4 在硬件上的选择，显然已经没法像过去那么旗舰了。它搭载了高通的 Snapdragon 630 芯片，同时还有 3GB / 4GB RAM（视地区而定）、32GB / 64GB 存储和 3,000mAh 电池。不过尽管如此，这款手机在功能性上还是颇为丰富。比如在拍照方面，它背后 12MP（dual-pixel 对焦，配 f/2.0 镜头）+ 8MP（广角镜头）的双镜组合，也能实现当下很常见的景深效果。不过它在拍摄完后没法调节，而且就主站编辑体验后的效果来看，虽然 X4 在边缘辨识上做得还不错，但虚化的力度掌握得并不理想。对此 Moto 代表的说法是软件仍处于早期阶段，在最终上市前应该会有针对性的更新。除此之外，X4 的 16MP 自拍相机也有全景模式，让用户可以在旋转手机后获得一张几乎看不出拼接痕迹的漂亮自拍。官方介绍的卖点里还有一项名为「景点探测」的工具，据说是可以根据你取景的画面给出更多景点相关信息，但遗憾的是在动手玩过程中主站同事并没有机会测试。值得一提的是，Moto X4 也整合了 Amazon 的 Alexa 助理服务。而且它跟 HTC U11 一样，不用启动应用或按下专门的按钮，凭语音就能完成唤醒。哪怕在设备锁定的前提下，Alexa 也能认出你的声音。在现场的示范环节中，她很快为问天气的工作人员找到了答案。不过类似调节亮度、音量之类的操作 Alexa 还是没法完成，毕竟主控设备的还是 Google Assistant。Alexa 更多时候估计还是作为补充，用来控制非 Assistant 平台的智慧家居产品吧。另外，在 X4 预载的 Nougat 系统中，诸如扭动两下开启相机这类传统的 Moto 手势还在，同时厂方也加入了三指轻触截图这样的新特性。比较意外的是，这款设备居然也具备 IP68 防水机能。而且还支持蓝牙 5.0，最多可以同时连接四台设备（连四个喇叭可以开 Party 了）。当然，从造型上大家估计也已经看出，X4 并不具备 Z 系列那样的 Moto Mods 扩展能力。至于当年标志性的 Moto Maker 服务，联想看来也是无意继续下去了。