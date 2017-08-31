罗技发布附带「创意转钮」的 Craft 无线背光键盘

NASA 放弃精神号火星探测车

自从去年一月精神号进入火星冬天以来，又过了一年半的时间。这当中火星的严冬来了又去，但 NASA 本来期待在火星春天来临后精神号可以充饱电力，但显然地在寒冬中有某些重要的器材受不住寒冷而故障，精神号...