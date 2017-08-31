罗技发布附带「创意转钮」的 Craft 无线背光键盘

已经「放生」办公室键盘许久的罗技，终于把目光从游戏周边转了回来，推出了名为「Craft」的新无线键盘。它最大的特色，就是在左上角名为「Crown」的创意转钮，和微软的 Surface Dial，或是 Dell 的 Totem 在概念上有些相像，都是为了办公室或创意工作者提供一个额外的操作界面。
支持的软件有 Photoshop CC、Illustrator CC、Premiere Pro CC、InDesign CC、和 Office 旗下的 PowerPoint、Excel、Word 等，在不同软件里这个触控的转钮可以提供不一样的功能。以 Photoshop 为例，可以转动来放大缩小、改变笔刷、复原、改变亮度等，「触碰」它则是可以改变转钮的功能。除了个别软件之外，在 Windows 里它也可以用来改变音量、转换桌面，或取代 alt+tab 的功能，快速在软件间切换。
Craft 同时是把无线键盘，并且配备有感应式的背光。这背光会根据环境自动调整亮度，甚至还能感应手靠近的时候再启动，帮助省电。说到省电，Craft 采用的是锂充电电池，用 USB-C 线充电，据罗技的说法，在无线下可以有「整周的电力」。自然，罗技可以连线三个设备的技术是必不能少的，支持 Unifying 和蓝牙两种技术。
Craft 当然是不可能太便宜，京东上的预购价达到 1,699 元（抖），目前已经开始预购，9 月 6 日开卖。