LG V30 预览：G6 本应就是如此！

相对于前面两台的 V20、G6 那方正的机身，V30 在同样简洁俐落的设计下，第五代大猩猩玻璃顺滑过渡至亮面金属中框，有着较圆滑的边框握感。轻盈的机身拿在手上就是舒适、好看。V30 有着 IP68 防水防尘设计、右上方放有耳机孔、64GB 或 128GB 存储空间（128GB 会易名为 V30+ 来卖）可以再借助 microSD 卡多扩展最多 2TB、底下的是一个愈变常见的 USB Type-C 插口。机背的是近年 LG 标志性的指纹辨识按键和双相机。对了，V30 的 3,300mAh 电池是不可拆换的。





正面那 6 寸 OLED 屏幕被要比 Galaxy Note 8 更细的边框围着，2,880 x 1,440 分辨率的亮丽面板提供着极佳的可视角度和艳丽颜色。有注意的话，会发现画面都被塞得满满，没有了过去 V 系列的第二屏幕。取而代之的是放在主页面，名为「floating bar」的快捷键功能。使用者可以直接在上面控制音乐或为日历加入活动，不过这都需要先为手机解锁后才能用，感觉没有过往的方便。软件部分是运行着经 LG 定制化的 Android 7.1.2，与前代比较起来其实没有太大分别，一切都很是熟悉的感觉。不过因为手机用上高通 Snapdragon 835 处理器 + 4GB RAM，所以不管在重度使用、玩游戏或是多工使用时都非常流畅。背后的双相机是由 16MP f/1.6 大光圈 OIS 相机配上 13MP 广角 EIS 相机组成，在试用期间所拍的照片，其成像都非常细致、鲜艳。比较可惜的就是在低光环境时，边缘就开始见到有松散出现。不过 V30 好玩的地方是在视频拍摄，CineShot 视频模式能让门外汉也能拍到出色的视频，手机会自动调至合适的画面色调，再配合 Point Zoom 功能，就可以在锁定焦点的情况下把画面缩放。当然，前代的手动模式也有继承下来，让专业人士在这台手机上调整录影的快门速度、曝光、ISO、帧率和比特率等参数。更妙的是视频都能以专业的 CineLog 格式导出，方便导入至其他专业后制工具继续调整。最后，就如之前 LG 之前所说的，V30 的 HiFi Quad DAC 芯片让使用者在通过耳机听音乐时，能有更大限度的自定能力。对于因为美国版本 G6 而错过 Quad DAC 威力的主站编辑来说，V30 能给到他更具层次、广阔、明快的聆听体验。经过从前多部 LG 手机的不快经验下来，一台都还未算完全调整好的 V30 居然能叫主站编辑如此的赞赏。虽然 V30 的新设计看似要把前辈的优点都摒弃了，但得出来的成果却是意外的好，这样不禁也叫大家期待正式要推出市面的版本会有怎样的表现。