联想的 Yoga 920 也更新了四核处理器，并且内建「远程声控」功能

先从 Yoga 920 开始。光看数字就不难猜出，它正是 Yoga 910 的后继机种，但除了第八代 Core i 之外，似乎并没有什么特别的不同之处。它搭载了一样 13.9 寸屏幕，也可以选购 4K 面板，并在左侧提供了两个 Thunderbolt USB type-C 口，右侧则是一个普通的 Type-A。比较特别的大概是它有专门接收远距离语音的麦克风系统，最远可以在四公尺外对 Cortana 下指令呢。Yoga 920 预计十月上市，定价 US$1,330 起，甚至还有以大猩猩玻璃为上盖，绘有星球大战帝国军和反叛军图徽的特别版本呢。



第二台是 Miix 520 平板，接续之前的 Miix 510。除了 CPU 和麦克风升级之外，这里还再加上了一个名为「WorldView」的相机系统，可以协助抓取 3D 影像在电脑中编辑，或输出到 3D 打印机。它的定价是相对高的 US$1,000，但至少北美的盒装内有键盘和手写笔，这点可是比微软要佛心多了。

