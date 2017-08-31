联想推出了一款《星战》限定的 AR 眼镜套装

在这一波虚拟实境、扩增实境的风潮中，看来联想是更愿意把宝押在 AR 之上。继此前在 TechWorld 上端出的星晨 AR 之后，他们在这次的 IFA 上又带来了一款跟迪士尼合作的 AR 产品套装。它由一款被称作 Lenovo Mirage 的头戴设备、光剑握柄和运动追踪灯塔组成，其中后两者分别由两颗 AA 电池和一块 550mAh 的充电电池驱动。
而在软件的部分，需要注意的是这款套装目前只能用来玩《Star Wars: Jedi Challenges》这一款游戏。你需要先在手机上安装，然后再将其插入 Mirage 运行。在进入游戏后，会出现如何放置灯塔的说明，需要摆放得当 Mirage 上的两个相机才能成功定位。除此之外，它们也需要负责感应头部和光剑的位置。
在体验过用 Mirage 玩《Jedi Challenges》之后，主站同事觉得头戴设备很轻，戴在头上没什么不适。而 AR 影像几乎占满整个视野，有点全息图的感觉，放在《星战》的设定下颇为合适。在隔挡敌人攻击时，手上传来的触感回馈很棒。在游戏中，玩家需要完成不同难度的挑战，而且除了光剑对决之外，还有《星战》里著名的 Holochess 可以体验（未来还会支持多人模式）。
「AR 的一大优势是你可以看到其他人。」在被问到为何选择 AR 而非 VR 的时候 Disney 尖端开发副总裁 Mike Goslin 这么说道，「在 VR 世界中你跟周围环境的联系是被切断的，你不能（大幅度）移动，而且多半会有线缆的限制。」而 Mirage 带来的是无线体验，只要通过手机便可以实现。「我们也喜欢 VR。」Goslin 说道，「但 AR 实际上会更适合大众市场。」