联想推出了一款《星战》限定的 AR 眼镜套装





在体验过用 Mirage 玩《Jedi Challenges》之后，主站同事觉得头戴设备很轻，戴在头上没什么不适。而 AR 影像几乎占满整个视野，有点全息图的感觉，放在《星战》的设定下颇为合适。在隔挡敌人攻击时，手上传来的触感回馈很棒。在游戏中，玩家需要完成不同难度的挑战，而且除了光剑对决之外，还有《星战》里著名的 Holochess 可以体验（未来还会支持多人模式）。



「AR 的一大优势是你可以看到其他人。」在被问到为何选择 AR 而非 VR 的时候 Disney 尖端开发副总裁 Mike Goslin 这么说道，「在 VR 世界中你跟周围环境的联系是被切断的，你不能（大幅度）移动，而且多半会有线缆的限制。」而 Mirage 带来的是无线体验，只要通过手机便可以实现。「我们也喜欢 VR。」Goslin 说道，「但 AR 实际上会更适合大众市场。」