联想用平板音响底座组出一个简易的 Echo Show 来

但界面上联想这边终究是阳春了一点，虽然主站编辑认为该有的功能都有，但就是没有 Echo Show 那么华丽。做为比较，Echo Show 卖 US$230, 而 Home Assistant Pack 则是 US$70。加上一台 US$150 的 Tab 4，不仅还是便宜一点，而且平板还可以拆下来独立使用，似乎还挺划算的。但这样的设计会限制能配合使用的平板，除非你刚好有这四台平板中的一台，或是准备要为了这个功能买一台，不然还是享受不了它的好处的。如果联想能设计一种更通用的底座，会更有卖点吧！

