Garmin 的新运动智能表系列也有自己的付款系统了





此外， vivoactive 3 的 Chroma 显示极为省电，号称一般当手表使用电力可撑到一个礼拜之久，而开着 GPS 跑步的话，也能有 13 小时的电力。其他像是心跳率追踪和 15 种专门运动的 app 支援自然是必不可少的了。vivoactive 3 有黑色加银框、白色加银框、和黑色加黑框三种颜色，前两者定价 US$300，后者则是 US$330。







第二只表是较「日常向」的 vivomove 的后继款 vivomove HR。除了加入心率计之外，和 vivomove 相比，它在表面里内建了一个「隐藏式」的屏幕，敲两下表面指针就会自动「让开」，让你可以操作包括通知在内的各种功能，就像内嵌了一台 vivosmart 3 一样。这比第一代 vivomove 要强大太多，但相对的电力消耗也大，智能表模式（与手机保持连线）只有五天的电力，手表模式也只有两个礼拜，变成要常常充电了。vivomove 有矽胶表带、US$200 的运动版，和皮革表带、US$300 的高级版两种，表身和表面的色彩组合也有四种之多。







第三只 vivosport（左二）则是可以视作 vivosmart HR+ 的后继款，大概是 Garmin 也觉得只用个 + 分辨有没有 GPS 不甚清楚，所以独立一个系列吧。除了搭载了省电的彩色屏幕和 GPS 之外，它也变得更轻薄，并加载了判定工作压力的功能，让你可以适时放松一下。vivosport 预计售价 US$200, 也有各色的表带可供选择。至于图片最右边的是之前发表过的 vivofit 3，不是新品喔！