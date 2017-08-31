大疆带来 Mavic Pro 铂金版，能飞更久噪音也更轻

在今年的 IFA 上，DJI 虽没有推出真正意义上的新品，但在原有产品上的一些小更新还是很值得一说的。首先是收获了相当多好评的便携机 Mavic Pro，现在新出了一个铂金版本。跟过去相比，铂金版在续航时长上提升了 11%，飞行时间从原来的 27 分钟左右增加到了约 30 分钟（对航拍机来说挺可观的）。除此之外，据称这个新版本在噪音控制上也有了很大的改进，跟原来的 Mavic Pro 相比它发出的声音要轻 60%之多。
按照官方说法，之所以能在这两个方面加强，一是因为用了全新的内部零件，二是在于换上了重新设计的螺旋桨。而好消息是，新的螺旋桨在旧款的 Mavic Pro 上同样适用，老用户有需要的话同样可以买来给自己的机器装上。
与此同时，属于 DJI 旗下另一个系列的 Phantom 4 Pro 也新增了全新的曜石黑配色。它的视觉效果看上去应该是雾面的灰黑色，而且表面也加上了防指纹的涂层。最后，DJI 还为人气很高的 Spark 引入了名为「Sphere」的全景拍摄模式。在未来的软件更新之后，用户就可以拍摄带鱼眼镜头效果的全景影像了。
据悉铂金版 Mavic Pro 从即日起便可通过 DJI 的官网预订，售价 6,999 元起，会在九月出货。而 Phantom 4 Pro 的新配色款也会在九月上市，价格是 9,999 起。