大疆带来 Mavic Pro 铂金版，能飞更久噪音也更轻



与此同时，属于 DJI 旗下另一个系列的 Phantom 4 Pro 也新增了全新的曜石黑配色。它的视觉效果看上去应该是雾面的灰黑色，而且表面也加上了防指纹的涂层。最后，DJI 还为人气很高的 Spark 引入了名为「Sphere」的全景拍摄模式。在未来的软件更新之后，用户就可以拍摄带鱼眼镜头效果的全景影像了。



据悉铂金版 Mavic Pro 从即日起便可通过 DJI 的官网预订，售价 6,999 元起，会在九月出货。而 Phantom 4 Pro 的新配色款也会在九月上市，价格是 9,999 起。