Aftershokz 的 Trekz Air 新耳机要比前代轻巧不少

我们的主站同事在过去一年中一直在使用 Titanium，在体验过 Air 之后，他明显感到配戴的舒适感有所提升。不过与此同时，他也发现在声音的输出力度上，新款似乎要比旧款弱了那麽一点。但就算如此，在他眼中这点牺牲也是物有所值的。



抛开设计取向上的不同，Air 的规格跟 Titanium 相比基本上也没有什么差异。反应频率在 20Hz 到 20KHz 之间，续航时长仍然是 6 个小时（根据过去的经验实际使用可能会更长）。不过值得一提的是，Air 是支持蓝牙 4.2 的，就主站编辑初步的感受来说连线范围应该是比过去远了一点。此外，设备的待机时间从原来的 10 天增加到了 20 天，耳机本身具备 IP55 防尘防水机能。Air 同样内建了麦克风，通过左侧的按键你可以完成接听通话、切歌、调节音量等操作。







左边是 Air，右边是 Titanium

而就配戴的体验来说，主站编辑首先感受到的是轻。而且设备的重量分布在 Air 上变得更靠近耳朵，之前在评测 Titanium 时笔者提到过颈带容易被领子、帽衫帽子勾到的问题，似乎是得到了很好的解决。至于聆听的效果，Aftershokz 是说在调整过软件之后新机的低频表现会有所加强。但实际听过之后，老实讲跟 Titanium 相比并不是很容易分辨得出。主站编辑反倒是觉得 Air 的声音会更清脆一点，而 Titanium 在整体的音量上小胜，但随之而来的震动「按摩」感也更加明显。不过话虽如此，以骨传导耳机这类产品的标准来说，Air 和 Titanium 仍然是目前市场中为数不多的好选择。你很难说它们哪个优于哪个，具体要怎么选，还得看你是要轻巧、舒适，抑或更看重耳机能发出多响的声音吧。当然，上面这些都是主站同事的想法，我们接下来拿到评测机后肯定也会跟大家分享自己的心得。大陆这边的发布会应该是在九月末（美国今天开始预售），到时候国行的发售资讯应该会一并公布吧。