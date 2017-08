WD 旗下的个人云端存储方案 My Cloud,今天迎来了产品线的更新。这次的新品名为 My Cloud Home ,除了拥有更美观的外型外,配套的应用相较过去 UI 也更为简洁。让用户可以在手机、平板、电脑等设备上,通过网络更方便地查看、使用存在 My Cloud Home 里的内容。据介绍,WD 会为使用者提供 2TB 至最高 16TB(其中部分是用双硬盘组成 RAID 1)的多个型号选项,各款的售价也在 US$160 至 US$700 间不等。