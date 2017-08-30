三星的 Gear Sport 手表有不足但也让人看到潜力

首先来谈谈 Gear Sport 的外型，这款同样使用了旋转边框、圆形表盘、光亮表面等元素的手表，不仔细看很有可能会被错当成之前的 S3（甚至 S2）。但实际上，设备整体要比过去小一点，它的表身只有 42.9mm，配备的 Super AMOLED 屏幕也缩小到了 1.2 寸。与此同时，22mm 的表带也被 20mm 取代。这对女性用户来说，应该是一个乐于听到的好消息。



就外观的风格来说，Sport 并非那种一看就是运动表的类型。它标配的表带跟日常的穿戴就很搭，如果你有需要的话，厂方也提供了一种底下是橡胶（用来防汗）上面是皮革的合成表带，方便应对更加正式的场合。华为的 Watch 2 其实也有类似的设计，对懒得换表的人来说这其实还挺实用的。





Sport 的蓝色表身非常讨人喜欢，它看起来足够低调，但又有特别的味道在里面。为了做到「表」里合一，Samsung 也在系统中预设了不少色彩斑斓的表盘，显示在 AMOLED 屏幕上颇为鲜艳好看。值得一提的是，虽然厂方没有给出这块面板的具体亮度，但我们在比较强烈的光照环境下依然能看清楚上面的内容，体验还是比较不错的。尽管 Sport 的屏幕要比 S3 小，但在上面操作 Tizen OS 并不会有太大的压力。是说，在日常使用中对旋转边框的应用还是会占到不小的比例，而这肯定会从侧面减小屏幕尺寸带来的影响。在 Sport 带来的新功能中，我们觉得最实用的，首先是能将 Spotify 的播放列表保存到机身内建的 4GB 存储里面。对应的 UI 跟手机版很像，在找到想要的列表后，只要打开下载开关就可以存储音乐了。另外一个亮点就是 Speedo 应用，它在 Fit 2 Pro 上是预装的软件，不过在 Sport 上也可以免费下载。这款 App 能够记录你游泳时的圈数、耗时、距离以及卡路里消耗量。配合具备 5 ATM 防水机能的手表硬件，哪怕是海水（带盐的也没事！），Gear Sport 一样能成为你游泳时的好搭档。当然，如果你不想用 Speedo 的话，Samsung 自己的 S Health 也是可以拿来在游泳时使用的。而且，它还能测量你在水下时的心率，帮助你更好地了解自己身体的即时状况。值得一提的是，S Health 和 Speedo 的数据是互通的。哪天你想要换款软件来用的话，也完全不用担心运动记录会丢失。另外，像是 MyFitnessPal、MapMyRun、Endomondo 等原来在 Gear S3 上已经有的付费服务，在 Sport（和 Fit 2 Pro）上也都有跟过去一样的免费使用期。在它们的帮助下，你不光可以记录运动数据，还能监测自己的睡眠和营养水平。说到这个，在 Sport 上有一个新的工具，可以让你直接在手表上输入摄入的卡路里。不过这肯定是在你心里有数的前提下才管用，不然的话，还是老老实实掏出手机查过之后再输入吧。和许多新款的手环、手表一样，Sport 也内建了 GPS 模块，可以更精准地测算你跑步时的距离。而且新 Gear 有一项很不错的功能是，它们都能在你运动至少十分钟后，自动辨识你所做的运动，并开始持续监测心率。类似的特性在 Fitbit 的 Charge 2 和 Alta HR 上都有，Samsung 能给新机补上，应该是会满足不少人的期待吧。随着 Sport 的推出，Samsung 也引入了一项名为 Fitness Programs 的免费服务（目前只有这款新手表可用）。你能在其中找到各类锻炼项目的示范视频，然后选择用手机或是 Samsung 电视来播放。在跟着视频运动的时候，手表上也可以显示心率数字，另外在服务内也可以设定想要达到的目标，时刻督促自己不要放松。所有这些，听起来都难免会让人想起 Fitbit 新推的 Coach 服务。不过跟 Samsung 不同，Fitbit 选择了收费，而且训练的指导都是在穿戴设备上进行的。另外，Gear Sport 也支持 Samsung Pay，但为了节省体积，MST 模块被放弃，只适用于通过 NFC 来完成的支付。而且在 Samsung 的示范环节中，我们也看到这款手表可以用来控制简报，并且可以实现在 VR 环境中操控。最后，按照官方的说法，未来 Sport 还有望通过 Smart Things 平台来跟各类智慧家居产品进行连动。