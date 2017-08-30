三星的 Gear Sport 手表有不足但也让人看到潜力

在 Galaxy Note 8 发布会后被提及的 Gear 新品，在今天三星的 IFA 发布会上如约登场了。而在三款新机中，最受人关注的无疑是 Gear Sport 手表。它的定位应该是被当作造型更圆润、健身属性更强的 Gear S3，同时又加入了一些之前没有的新功能，用以跟苹果、Fitbit 之类的对手相抗衡。
首先来谈谈 Gear Sport 的外型，这款同样使用了旋转边框、圆形表盘、光亮表面等元素的手表，不仔细看很有可能会被错当成之前的 S3（甚至 S2）。但实际上，设备整体要比过去小一点，它的表身只有 42.9mm，配备的 Super AMOLED 屏幕也缩小到了 1.2 寸。与此同时，22mm 的表带也被 20mm 取代。这对女性用户来说，应该是一个乐于听到的好消息。
就外观的风格来说，Sport 并非那种一看就是运动表的类型。它标配的表带跟日常的穿戴就很搭，如果你有需要的话，厂方也提供了一种底下是橡胶（用来防汗）上面是皮革的合成表带，方便应对更加正式的场合。华为的 Watch 2 其实也有类似的设计，对懒得换表的人来说这其实还挺实用的。
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Sport 的蓝色表身非常讨人喜欢，它看起来足够低调，但又有特别的味道在里面。为了做到「表」里合一，Samsung 也在系统中预设了不少色彩斑斓的表盘，显示在 AMOLED 屏幕上颇为鲜艳好看。值得一提的是，虽然厂方没有给出这块面板的具体亮度，但我们在比较强烈的光照环境下依然能看清楚上面的内容，体验还是比较不错的。
尽管 Sport 的屏幕要比 S3 小，但在上面操作 Tizen OS 并不会有太大的压力。是说，在日常使用中对旋转边框的应用还是会占到不小的比例，而这肯定会从侧面减小屏幕尺寸带来的影响。在 Sport 带来的新功能中，我们觉得最实用的，首先是能将 Spotify 的播放列表保存到机身内建的 4GB 存储里面。对应的 UI 跟手机版很像，在找到想要的列表后，只要打开下载开关就可以存储音乐了。
另外一个亮点就是 Speedo 应用，它在 Fit 2 Pro 上是预装的软件，不过在 Sport 上也可以免费下载。这款 App 能够记录你游泳时的圈数、耗时、距离以及卡路里消耗量。配合具备 5 ATM 防水机能的手表硬件，哪怕是海水（带盐的也没事！），Gear Sport 一样能成为你游泳时的好搭档。
当然，如果你不想用 Speedo 的话，Samsung 自己的 S Health 也是可以拿来在游泳时使用的。而且，它还能测量你在水下时的心率，帮助你更好地了解自己身体的即时状况。值得一提的是，S Health 和 Speedo 的数据是互通的。哪天你想要换款软件来用的话，也完全不用担心运动记录会丢失。
另外，像是 MyFitnessPal、MapMyRun、Endomondo 等原来在 Gear S3 上已经有的付费服务，在 Sport（和 Fit 2 Pro）上也都有跟过去一样的免费使用期。在它们的帮助下，你不光可以记录运动数据，还能监测自己的睡眠和营养水平。说到这个，在 Sport 上有一个新的工具，可以让你直接在手表上输入摄入的卡路里。不过这肯定是在你心里有数的前提下才管用，不然的话，还是老老实实掏出手机查过之后再输入吧。
和许多新款的手环、手表一样，Sport 也内建了 GPS 模块，可以更精准地测算你跑步时的距离。而且新 Gear 有一项很不错的功能是，它们都能在你运动至少十分钟后，自动辨识你所做的运动，并开始持续监测心率。类似的特性在 Fitbit 的 Charge 2 和 Alta HR 上都有，Samsung 能给新机补上，应该是会满足不少人的期待吧。
随着 Sport 的推出，Samsung 也引入了一项名为 Fitness Programs 的免费服务（目前只有这款新手表可用）。你能在其中找到各类锻炼项目的示范视频，然后选择用手机或是 Samsung 电视来播放。在跟着视频运动的时候，手表上也可以显示心率数字，另外在服务内也可以设定想要达到的目标，时刻督促自己不要放松。所有这些，听起来都难免会让人想起 Fitbit 新推的 Coach 服务。不过跟 Samsung 不同，Fitbit 选择了收费，而且训练的指导都是在穿戴设备上进行的。
另外，Gear Sport 也支持 Samsung Pay，但为了节省体积，MST 模块被放弃，只适用于通过 NFC 来完成的支付。而且在 Samsung 的示范环节中，我们也看到这款手表可以用来控制简报，并且可以实现在 VR 环境中操控。最后，按照官方的说法，未来 Sport 还有望通过 Smart Things 平台来跟各类智慧家居产品进行连动。
总体而言，Gear Sport 继承了许多 Gear S3 的优点，同时也加入了不少有用的新功能。它现在的位置，应该是处于新到来的 Fit 2 Pro 和依旧最高端的 S3 之间。但具体要如何评断，一方面要等拿到实物后长时间的测试，另一方面也得看看 Samsung 会怎样订价才能决定啊。