三星 Gear Fit 2 Pro 动手玩：小改变、大进步

不意外地，标上了 Pro 字样的的 Fit，被加上了可以防水 50m 的 5 ATM 防水规格，与高端版的 Gear Sports 智能手表的规格看齐。更强大的硬件自然也要有相应的软件，S Health 也正式提供了游泳的项目，还有个新的不监控心跳的 Speedo app 可以选用。当 App 侦测到了你正在水中时，便会将穿戴设备状态改成水中锁定模式来避免水中的操控干扰。在我们简单动手「泡」的测试中，Gear Fit 2 Pro 将很快熄灭屏幕，直到我们再度按下侧边的按钮才会再度点亮屏幕并显示信息。







Fit 2 Pro 这次共有两种手环尺寸，屏幕皆为 1.5 寸的曲面款的 Super AMOLED，相对他种面板其优异的亮度与色彩表现则是更是适合在阳光下使用，而尽管屏幕尺寸相较去年的 1.58 寸小了一点，但并没有影响触控的操作，可以快速切换 Tizen 为基础的系统的各种 Widget 小工具。功能方面，Gear Fit 2 Pro 相对于先前一定时间区间的心跳监控周期，现在起它将会持续追踪你的心跳。你将可以提早输入自己今天摄取的卡路里量，并针对这些数据给予相应的健身目标建议。







双尺寸的 Gear Fit 2 Pro 都具备 4GB 的内建存储空间，在新的 Spotify 功能支持下将可提供离线聆听的功能，亦可直接用穿戴设备连接蓝牙耳机在运动时聆听音乐。它还拥有 GPS 规格，所以应该可以让你彻底将手机放在家中即可出门开始今日的健身进度，并提供更精确的健身信息纪录。这次 Gear Fit 2 Pro 的增进很多都算是小地方，但集结而成却真的让人有大进步且更为实用的感觉，让其着重的健身功能完善许多。我们也很期待未来的更进一步测试，在此之前就请看看我们的图集与动手玩视频一窥这个新款 Gear Fit 的各种样貌吧。



