罗技发布旗下第一款无线机械游戏键盘 G613





除了 G613 之外，罗技还为我们带来了又一款的无线鼠标 G603，采用是与 G703 类似的外壳设计 -- 这也是继 G403 有线版和无线版之后，第四只采用这种外壳的鼠标了。相对于先前罗技几款无线鼠标都不是特别特别强调电力，在 G603 上罗技移除了 RGB 灯光、选用了 Lightspeed 无线技术，并采用了一颗取名为「HERO（High Efficiency Rated Optical）」的省电 12,000DPI 感光器，让它电力可以长达 21 天之久。这也是罗技一段时间以来第一只采用两颗 5 号电池而非充电锂电池的鼠标，可见罗技对它的电力多么有自信。此外，它也像 G613 一样，可以通过蓝牙连线，临时接在笔记本上也不是问题呢。







最后，罗技还推出了巨大的 G840 XL 鼠垫，长宽达到 90 x 40cm。这在国外是个经常有人要求的产品，但对我们亚洲人的桌子来说，可能有些大了吧...