罗技发布旗下第一款无线机械游戏键盘 G613

罗技的机械键盘自 G710 以来已经出了这么多把，唯一众所期待，但罗技就是不推出的，恐怕就是无线的机械键盘了。如今罗技不仅终于满足了我们小小的愿望，而且还顺便补上了六颗 G 键呢。G613 和 G610 / G810 外型相似，但因为自带了腕垫，让它在外型上更像 G213 多一点。它采用的是罗技自家的 ROMER-G 键盘轴，以及 G900 上初登场的 Lightspeed 零延迟无线技术，但为了省电也拿掉了 RGB 灯光，这点该在意料中才是 -- 两颗 5 号电池号称可以撑 18 个月，所以应该是值得的吧！有趣的是，它还可以用蓝牙连线，只是就没有 Lightspeed 的速度啰。
除了 G613 之外，罗技还为我们带来了又一款的无线鼠标 G603，采用是与 G703 类似的外壳设计 -- 这也是继 G403 有线版和无线版之后，第四只采用这种外壳的鼠标了。相对于先前罗技几款无线鼠标都不是特别特别强调电力，在 G603 上罗技移除了 RGB 灯光、选用了 Lightspeed 无线技术，并采用了一颗取名为「HERO（High Efficiency Rated Optical）」的省电 12,000DPI 感光器，让它电力可以长达 21 天之久。这也是罗技一段时间以来第一只采用两颗 5 号电池而非充电锂电池的鼠标，可见罗技对它的电力多么有自信。此外，它也像 G613 一样，可以通过蓝牙连线，临时接在笔记本上也不是问题呢。
最后，罗技还推出了巨大的 G840 XL 鼠垫，长宽达到 90 x 40cm。这在国外是个经常有人要求的产品，但对我们亚洲人的桌子来说，可能有些大了吧...