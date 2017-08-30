iPhone 8 据报有意以手势操作取代 Home 键功能

苹果这次的「iPhone 8」手机除了因为是十周年纪念款备受瞩目之外，似乎也是近年来被漏得最厉害的手机之一了。向来是重要来源之一的 Bloomberg，这次取得了一系列新手机的照片，并且由「知情人士」进行了解说。
绝大部份这些图片透露出来的资讯都是先前已经传出过的，包括占满整个正面的超大 OLED 屏幕、四边窄边框、上方向内挖入来放置前镜头和听筒的「凹槽」、玻璃背板、不锈钢中框、加长的电源键等硬件特色，但像无线充电、脸部辨识解锁等就无法从图片上确认了。
不过，图片也包括了相当有趣的软件资讯 -- 因为实体的 Home 键的消失，苹果似乎打算把它的功能「手势操作化」。这不是像 iPad 这样用四指操作来取代部份 Home 键的功能，而是专门为了手机操作的新界面。据 Bloomberg 的说法，在任何 App 内，由下缘向上滑动（就是现在的控制中心）会启动多工，但相对于现在叠在一起的 app 卡片，未来似乎会让每个卡片都完整地显示。从这里再向上滑一次，就会回到主页了，甚至还有像 Mac 那样把 app 「吸」回图示的动画呢。
不过就算再确认，在发表会前一切都还是猜测啦！等到 9 月 12 日它和 iPhone 7s / 7s Plus 一起登场的时候，就知道苹果有没有藏招了。