戴尔 Inspiron 7000 游戏本现在有 GTX1060 的选项了



但最重要的，是它在原有的 GTX 1050 Ti 处理器之上，再增添了 GTX1060 Max-Q 版本的选项 -- 只是标准版的 GTX1060 可以跑得动 VR，不知道降频省电版的 GTX1060 Max-Q 有没有办法就是了。不过，为了能为 GTX1060 Max-Q 散热，Inspiron 7000 Gaming 的牺牲并不小 -- 它的电池从原先的 74Wh 降到了 56Wh。从某些角度来说，游戏笔本应该是插在插座里的机会比较大，但「课业上也可使用」一向是大学生们购入游戏本的借口，如果电力减少了，应该比较难说服家长吧？







和前代网格状的散热口这次被换成了整齐的横线条，同样的正面的细网格也成了对应的横条设计。这让黑色版的款式显得异常低调。除了 HDMI、USB3.1、RJ-45、和 SD 读卡机之外，它还配备了 Thunderbolt 3 USB Type-C 口。GTX1050 版的重量为 2.65kg，而 GTX1060 版则是增加到了 2.85kg。