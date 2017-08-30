BlackBerry 的首款防水机将不会搭载实体键盘

据称这部该品牌的首款耐候型机也将搭载 26 小时混合使用的续航能力，将主打耐用与更长的使用时间。甚至来自 TCL 向我们简报的 François Mahieu 还认为，他们预期这款新机将可引起 iPhone 与 Galaxy 手机用户想要换机的冲动。Mahieu 强调在 BlackBerry 自豪的资安技术之下，将可打造出「全球最安全的 Android 手机」。表示自己比起现有的几间大厂而言，走的是不同的路线，将主攻电池续航、信息安全与耐用度，并且不意外地，会比起其他旗舰要有更好的价格优势。



是说，在功能型手机时代也算是雄霸一方的 BlackBerry，当时靠的也是广为人知的超高信息安全以及... 键盘？到了智能手机的时代，显然他们也有拿出过后者做为武器闯荡了一阵子，但市场反应真的是不怎么样，但这次所谓的更大众化的产品到底会不会受到关注，或甚至成为 iPhone 或 Galaxy 手机的杀手？就请期待一下正式发布的信息吧。