华硕的两台新二合一 ZenBook Flip 笔记本皆内建独显

一如预料的，今年 IFA 充满着第八代 Core i 笔记本的新品，而华硕这边则是以 ZenBook Flip 和 VivoBook 系列的三台笔电加入战场。接续着 Computex 发表的 13 吋 ZenBook Flip S，华硕这里补上了 14 吋机种 ZenBook Flip 14 和 15 吋的机种 ZenBook Flip 15。
ZenBook Flip 14 号称是「世界最薄配备独显的二合一笔记本」，不过说是独显，其实也就是 NVIDIA 的 GeForce MX150（笔记本版的 GT1030）而已，但应该也能解除一些视频处理的负担吧。除了最高第八代 Core i7 处理器之外，其他最高规格包括了 16GB RAM、512GB SSD、14 吋 1080p 面板、和 13 小时的电力，就不知道到了我们这边会是什么样的规格了。
ZenBook Flip 15 则号称是「最强大的 ZenBook Flip」，除了同样是最高第八代 Core i7 处理器之外，还配备了 GTX1050 独显。屏幕可以选择 4K 面板，硬盘有 2TB HDD 和 512GB SSD 可选择，并且支持触控笔，并内建 Harmon Kardon 喇叭。
最后，是 ZenBook Flip 14 不会翻转的兄弟 VivoBook S14。它拥有的第八代 Core i7 处理器、NVIDIA GeForce MX150、16GB RAM 都和 Flip 14 一样，但重量减到了 1.3 公斤，最厚部也仅有 18.8mm。目前这三台笔记本都还没有上市资讯，但第八代 Core i 处理器应该会让它们的吸引力增加不少吧。