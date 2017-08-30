华硕的两台新二合一 ZenBook Flip 笔记本皆内建独显





ZenBook Flip 15 则号称是「最强大的 ZenBook Flip」，除了同样是最高第八代 Core i7 处理器之外，还配备了 GTX1050 独显。屏幕可以选择 4K 面板，硬盘有 2TB HDD 和 512GB SSD 可选择，并且支持触控笔，并内建 Harmon Kardon 喇叭。



最后，是 ZenBook Flip 14 不会翻转的兄弟 VivoBook S14。它拥有的第八代 Core i7 处理器、NVIDIA GeForce MX150、16GB RAM 都和 Flip 14 一样，但重量减到了 1.3 公斤，最厚部也仅有 18.8mm。目前这三台笔记本都还没有上市资讯，但第八代 Core i 处理器应该会让它们的吸引力增加不少吧。

