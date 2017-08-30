双助理结盟，Alexa 与 Cortana 将可互相「召唤」啦！

虽然刚开始互相召唤应该会觉得有点怪怪的，不过其实这样的合作将可互相利用彼此的最大优势。Alexa 用户可以用上微软助理的最大优势 Office Suite；Alexa 的超过 20,000 个技能则是也能被 Cortana 所利用。两者应该能在今年底前开始使唤对方，而 Cortana 对于 Alexa 的支持则是将会先在 Windows 10 桌面版上提供，然后才会在 Android 与 iOS app 里使用到。



这个互相开放的提议，据称是由 Amazon CEO Jeff Bezos 所提出的，认为这样将可截长补短，让语音助理各自发挥所长相辅相成，为客户提供更丰富与更有帮助的体验。至于会有今天的成果当然也要是微软 CEO Satya Nadella 愿意一起合作才有可能实现。



虽然大家第一时间应该会认为这两家语音助理的结盟，应该是为了要围攻主要对手 Google 与 Apple。不过两位 CEO 都表示将会对竞争对手的合作持开放态度，应该是希望能够通过类似的合作为使用者争取最大的好处吧。只是目前看来，也许 Google 还有一点点机会，但要找来一直以来都有点封闭的 Apple，说真的应该不太容易啊。



只是，这里面中文支持比较好的好像不是微软就是 Apple 的样子了，这... 小编还真的会私心希望 Siri 能够加入联盟啊。