蔡司 VR One Connect 让你在手机 VR 装置上玩 PC 游戏

想要玩到 PC 驱动的 VR 内容的话，动辄要投资 500 美元或以上的钱到 VR 头盔上，这也是不少人即使有一台符合运行 VR 内容最低要求的电脑，也不敢随便投身 VR 的原因。蔡司今年在 IFA 上就带来一台 VR One Connect 的新产品，让来自 Steam VR 的内容先在 PC 上处理，然后把画面讯号放到手机 VR 设备上播放。
蔡司指使用者只需要拥有一部「当今」的智能手机，但没有说到屏幕分辨率和硬件要求，再放到随处可见的手机 VR 盒子里（不一定是用 Zeiss 自家的 99 美元 VR One 啊）就可以了。不过手机需要使用 USB 线来连接到电脑上，所以 Gear VR 应该是无办法了吧。VR One Connect 套件里还有包括一对控制器，它们用上授权自 PXL Vision 的 3DoF 感应器来侦测控制器的活动，活动数据会通过蓝牙与手机的活动感应器同步。估计整套运算法都要做到相当精密才会推出市场吧，不然使用者一下子就会感到不适了... 最妙的是专属的 app 有着 Android 和 iOS 版本呢！
预计第四季上市的 Zeiss VR One Connect 定价 129 美元，连 VR One 头盔套装则为 199 美元。如果它的表现尚可的话，应该会与微软跟一众 PC 厂商推出的平价 MR 设备有着一番斗争。