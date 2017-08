蔡司 VR One Connect 让你在手机 VR 装置上玩 PC 游戏

蔡司指使用者只需要拥有一部「当今」的智能手机,但没有说到屏幕分辨率和硬件要求,再放到随处可见的手机 VR 盒子里(不一定是用 Zeiss 自家的 99 美元 VR One 啊)就可以了。不过手机需要使用 USB 线来连接到电脑上,所以 Gear VR 应该是无办法了吧。VR One Connect 套件里还有包括一对控制器,它们用上授权自 PXL Vision 的 3DoF 感应器来侦测控制器的活动,活动数据会通过蓝牙与手机的活动感应器同步。估计整套运算法都要做到相当精密才会推出市场吧,不然使用者一下子就会感到不适了... 最妙的是专属的 app 有着 Android 和 iOS 版本呢!



预计第四季上市的 Zeiss VR One Connect 定价 129 美元,连 VR One 头盔套装则为 199 美元。如果它的表现尚可的话,应该会与微软跟一众 PC 厂商推出的平价 MR 设备有着一番斗争。