Steam VR 登陆 Windows 混合现实平台

Valve 软件负责人 Joe Ludwig 表示，Windows Mixed Reality 的推出，是对于 VR 的一大进步，而他们与微软合作在处理设备和 Steam VR 的兼容性时更是对于打造开放式的 VR 平台给予开发者和消费者的一大进步。现在有来自更多大型 PC 厂商推出硬件产品，Steam 社群将有更多的选择来体验 VR 的神奇。



主站编辑在较早前举行的一次闭门活动中，亲身体验了通过 Acer 的 MR 设备来件验多个 Steam 平台上的 VR 内容，包括 Space Pirate Trainer、Superhot、Arizona Sunshine 和 Rec Room，而且还是首次使用微软 MR 控制器来游玩（可惜的是不能拍摄任何有关的相片...）。整件的体验可媲美定价更高的 HTC Vive 和 Oculus Rift，看来这个 399 美元的 Acer MR 套装的确是拉低了高端 VR 体验的门槛。







微软 MR 控制器的外型就像把 Vive 控制器和 Oculus Touch 融合一起，魔杖一样的细身手柄上放有摇杆、触控板和功能表按键，而且也有板机和 Windows 快捷键。



使用时并不需要很长的学习时间，主站编辑几乎马上就能顺利使用。控制器定位追踪功能会化在 VR 世界里的虚拟手，不过在进行选取时就很当会搞混用摇杆还是用触控板，因为在不同的内容里都有不同的设定。







在每个内容分别体验数分钟后，主站编辑表示她并没有感受到延迟的问题，同时也没有觉得 Acer MR 设备那稍高的每边 1,440 x 1,440 分辨率跟现有的 Vive 和 Rift 有太大分别。而且不管设备是在 NVIDIA Geforce GTX1080 显卡的桌机，或是在 HP Spectre 笔记本上使用，其观赏体验都是同样的流畅，但后者的画面却稍有变暗和没有那么锐利。而微软的代表更重申使用内显的电脑是玩不到高需求的内容，或是同时使用多个 app，不过主站编辑还是成功同时边玩 Minecraft VR，边在 Windows 的虚拟客厅里闲逛。



兼容 Steam VR 只是开始，微软也透露了他们正与 343 Industries 合作开发 MR 版本的 Halo 内容。相信在 IFA 正式展开之时，微软就会扔出更多相关 MR 设备的信息吧。