NVIDIA Shield 2 原型机意外现身加拿大当铺

早在 2013 年时，NVIDIA 以手柄 + 屏幕的概念打造了 Shield 系列的开山之作，一款基于 Tegra 4 芯片的 Android 掌上游戏一体机。但在那之后，厂方调整了产品的开发方向。除了将这款掌机的名字由 Shield 改为 Shield Portable 以外，整个系列也变成向更「普通」的平板和机顶盒领域发展。多年以来，我们不是没有想过，若是 NIVIDA 当年将掌机的设计延续下去情况会是如何？而最近 Reddit 网友在一家加拿大当铺中的发现，某种程度上说，算是揭晓了这个问题的答案吧。
上图中这台被 FwrigginRwootbeer 发现的设备，最初被推断很有可能就是从未公开过的第二代 Shield Portable 原型机。后经 Android Police 证实，它实际上是厂方为游戏开放者准备的测试机，生产初衷从来都不是为了上市销售。不过 AP 同时也指出，FwrigginRwootbeer 照片中的机器跟 FCC 上之前曾出现过的二代 Shield Portable 资料可以对上。而且 1.91GHz ARM Cortex-A57 处理器（很有可能是 Tegra X1）、3GB RAM、5.9 寸 1,440 x 810 屏幕这些规格也都符合描述，所以搞不好原本计划中的市售版最终成品也不会变化很大。
当然，即便有这么一台原型机的存在，NVIDIA 重拾掌机概念的可能性应该也还是很低啦。