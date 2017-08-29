英特尔发布 18 核 Xeon-W 系列工作站处理器

在一系列的消费端处理器相关新闻之后，英特尔终于把目光又放回了 Xeon 系列的工作站处理之上，而且这下子把产品线和命名搞得更混乱了（说的好像原本不混乱一样...）。新的系列命名为「Xeon W」系列，W 应该就是「Workstation（工作站）」的意思，大约介于服务器级与消费级产品之间，未来将取代旧的 E5-1600 系列芯片。
E5-1600 主要是用在单处理器的环境，自然新的 W 系列也一样，提供 4 核一直到 18 核的选择，并且支持最高 512GB 的 RAM、vPro、AMT 等比较专业技术，与同样核心数的 Core i9 做出区隔。虽然和 Core i9 共用 LGA2066 插槽，但 Xeon 使用的 C422 芯片组与 Core i9 的 X2999 芯片组应该是不共通的。最高端的 Xeon W-2195 为 18 核 36 执行绪、基础频率为 2.3 GHz、Turbo 最高 4.3GHz。有趣的是，相比同样 18 核的 i9-7980XE，它们 Turbo 频率相同、但基础频率 i9 的 3.3GHz 要高很多，同样 i9 的 165W TDP 也要比 Xeon 的 140W 高上不少。也就是说如果主要是为了玩游戏的话，i9 那边应该会强一些呢。
18 核和 14 核的芯片要等到 Q4 才会上市，这与 iMac Pro 之前宣称的 18 核 Xeon 与 Q4 上市时间相吻合，极有可能就是苹果在等待的芯片。其他核心数较少的芯片则是会再早一些推出，说不定这次 IFA 上就会听到工作站级的笔记本和桌机发布了呢。