Google 以 ARCore 来作为对 Apple ARKit 的回应

跟 Tango 需要专门硬件（比如说特制的相机或感应器）才能玩得转的做法不同，ARCore 的门槛要低了许多。它跟 ARKit 一样，只需要一台手机即可。而且更厉害的是，从今天起运行 Android 7.0 Nougat 以上系统的 Pixel 或 Galaxy S8 手机已经可以开始体验（未来适用范围会越来越大）。不像 Apple 那边，大众用户还得等到 iOS 11 真正出来以后才能看到一个不一样的世界。ARCore 可以通过 Java / OpenGL、Unity 或 Unreal 来渲染，这点跟 ARKit 非常相似。它能实现动作追踪（用相机来确定主体的位置）、环境感知（可以测定水平面）和光线估测（来做出合适的光影效果）这三大功能。而且按照 Google 的说法，他们已经做出了 Blocks、Tilt Brush 等便于开发者创造 AR 内容的 3D 工具，可以配合 ARCore 一同使用。除此之外，Google 也有着眼于其它 AR 技术，像是世界规模的虚拟定位服务或是专为 AR 而设的浏览器等等。在苹果发布 ARKit 的时候，高级副总裁 Craig Federighi 曾骄傲地宣称这将是全球最大的 AR 平台，因为市面上已经有非常可观数量的 iPhone 和 iPad。但现在，为用户基数更大的 Android 阵营准备的 ARCore 来了，「世界第一」的名号应该是要易主了吧。