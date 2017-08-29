DJI 大疆将搜集过多使用者信息的航拍机插件下架

想必很多人都会很快想到，为什么第一时间 DJI 并没有办法侦测阻止这样的状况发生？对此，该公司也承诺将会开发新的系统来更有效地保护客户的数据信息。在此之前，则是希望大家更新 Android 与 iOS app 来避免有问题的 plug-ins 有机会把你的资料窃取。DJI 强调从未授权这种行为，也绝无利用过这些资料。



必须说，先前 DJI 可能是在资安方面并没有进行太深度的着墨，而在被发现问题之后，目前看来他们也算是很积极地希望能挽回消费者（包括很重要的专业使用者啊）的信心。至于能不能如愿，也许还要看看接下来该公司是否真能打造出更安全且能被有效验证的解决方案了。他们对此也还祭出了漏洞悬赏方案呢，可见是真的很希望在众多开发者的帮忙下完善这套航拍 / 航拍系统啊。