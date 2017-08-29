戴尔更新 Inspiron 系列，包括第一台 17 吋的二合一笔记本

翻转式笔记本除了 17 吋之外，还有 15 吋和 13 吋的大小可以选择，虽然大部份的规格都类似， 但 15 寸版的可以选择 4K 面板与 940MX 显卡；而 13 吋版的则是不仅只有 1080p 面板，而且也没有硬盘可以选，只能装 SSD，两款产品售价分别由 US$850 与 US$900 起。再来，是同样隶属 7000 系列，但没有翻转设计的 13 寸和 15 吋记本。在规格上它们分别与二合一版的相对应，屏幕上的选择也相同，但当然少了翻转机构的话也可以轻一点吧。两者定价皆由 US$800 起。





最后，是低一阶的 Inspiron 5000 系列的新机，包括 13 和 15 吋的 2 合 1 翻转笔记本，以及 15 和 17 吋的普通笔记本。它们依然采用第八代 Core i 处理器，但只有比较低端的（i5-8250U、i7-8550U）可选、显卡只有内显、屁幕也只有清一色 1080p 的选项。不过，好歹 RAM 还能加到 16GB、也可以选购 M.2 的 SSD，不玩游戏的话应该也是很快的。二合一的两台 Inspiron 500 定价 US$750 起；而普通版 15 吋是 US$700 起，普通版 17 吋更是只要 US$550 起。全部机种预计十月在美上市。