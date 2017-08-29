佳能发布新入门无反机种 EOS M100

除了相机外，Canon 还发布了四颗新镜头。首先是 EF 85mm F1.4L IS USM，刚好补足了当前 85mm 焦段 EF 85mm F1.8 和 EF 85mm F1.2L II USM 之间的空档。它的 US$1,200 要价比 Sigma 的 85mm F1.4 Art 要贵些，但 950g 的重要也要轻上许多。另外三颗都是移轴 Macro 镜头，分别是 TS-E 50mm F2.8L Macro、TS-E 90mm F2.8L Macro 与 TS-E 135mm F4L Macro，补足了 Canon 的移轴 L 镜产品线。这三颗定价皆为 US$2200。