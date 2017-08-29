佳能发布新入门无反机种 EOS M100

Canon 选择在 IFA 前夕发布了 EOS M10 的后继机种 M100，将高端机种上的 24.2MP 感光器下放到了入门无反上。此外，靠着 DIGIC 7 处理器的协助，M100 的录影模式从前代的 1080/30p 推进到了 1080/60P，连拍也从 4.6FPS 增强到了 6FPS（C-AF 则是从 2.2FPS 增进到了 4FPS）。
其他规格则和前代相去不远，保持了 3 寸倾斜式的屏幕，可以翻成垂直的方便自拍，也内建了 WiFi、NFC、蓝牙等现代化的连线选择。M100 拥有 49 个对焦点，ISO 范围由 100-25600，CIPA 电量推估在 295 张左右。M100 共有银、黑两色，搭配 15-45mm 镜头定价为 US$599；搭配 15-45mm 与 55-200mm 双镜组则是 US$949。预计十月在美国上市。
除了相机外，Canon 还发布了四颗新镜头。首先是 EF 85mm F1.4L IS USM，刚好补足了当前 85mm 焦段 EF 85mm F1.8 和 EF 85mm F1.2L II USM 之间的空档。它的 US$1,200 要价比 Sigma 的 85mm F1.4 Art 要贵些，但 950g 的重要也要轻上许多。另外三颗都是移轴 Macro 镜头，分别是 TS-E 50mm F2.8L Macro、TS-E 90mm F2.8L Macro 与 TS-E 135mm F4L Macro，补足了 Canon 的移轴 L 镜产品线。这三颗定价皆为 US$2200。