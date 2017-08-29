失落的图灵书信，居然在大学档案柜里找到

图灵在 1948 年起在曼彻斯特大学工作，他以数学系的副教授入职，其后成为计算机实验学系的副主任。但这些都是他在二战期间，于政府密码学校（GC&CS）作为解密专家后的生活。当时他于布莱切利园（Bletchley Park）里与一众密码员为盟军破解纳粹的密报，当中更不乏被 Enigma 加密的情报。不过这次找到的文件是在 1949 年初至他死前 1954 年 6 月的文件，当时 Enigma 还是被当作机密处理，所以里头也没有提及过他在 GC&CS 的工作。



只是在翻阅这些书信时，也能对于这位计算机之父多认识一点，像是他在曼彻斯特的生活、大学工作的情况，甚至他的性格。其中在一份回应美国大学的演讲邀请信里，他更表示自己讨厌美国。另外也有文件显示他在 morphogenesis（形态生成）方面的研究。



所有新发现的文件都由大学图书馆的案卷保管人 James Peters 排序及保管起来，他指有关图灵的文件都非常罕有。而现在更可以在网络上浏览到这 148 份文件呢。



可惜的是文件里始终没有揭示到图灵的个人生活。他在 1952 年因为同性恋行为被捕，并选择以化学去势来替代坐牢。最终在 1954 年因为氰化物中毒逝世，后来查证确认是死于自杀。终于在 2009 年，英国政府正式向他受到的遭遇致歉，2013 年更获得皇室赦免。去年十月，英国政府更推出「艾伦图灵法案（Alan Turing Law）」，向过往因为同性恋而被定罪的人士授予遗嘱赦免。