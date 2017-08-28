俄罗斯液化天然气轮首度在无破冰船领航下，自行穿过北海航道

沿着俄罗斯北岸的北海航道（Northern Sea Passage）和沿着加拿大北岸的西北航道（Northwest Passage）是两条缩短大西洋与太平洋间距离的捷径，可以让北半球的大城市间不需要绕道巴拿马、苏彝士运河，或甚至（如果是挤不进运河的超大吨位的船只的话）合恩角、好望角，就能互通货物。问题是，这两条航道走的是北极海的边缘，目前一年绝大部份的时间都是冰封着，就算是夏天也要靠专门的破冰船领航才能通过，虽然省时间，但经济效益并不大。



但随着全球暖化持续中，北极冰盖在夏天愈来愈薄，到现在终于有俄罗斯的液化天然气轮船单独就能过过北海航道的案例了。隶属俄罗斯货运公司 Sovcomflot 的 Christophe De Margerie 号还是有稍微强化过的船体，可以自行冲破 2.1 公尺以内厚度的冰层，稍早仅花了 6 天半，就从挪威将天然气送到了南韩。



重要的是，Sovcomflot 不预期在其服役期间内，冰层厚度会超过这个数字，所以还再加购了 13 艘同级的船只。但两条北冰洋航道的开放，除了明示着全球暖化外，日渐增多的各式货轮也将对北冰洋脆弱的生态系统带来威胁。但反过来说，也有人认为缩短的航程意味着同样的货物用较少的化石能源就可以输送，所以其实在排碳量上是比现有的模式要更有优势的。无论如何，这对全球地缘政治都会有非常重大的影响，亚洲未来进出口将会更受到俄、加两国的控制，而非如今的巴拿马、新加坡、和埃及了。