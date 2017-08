Insta360 One 是一款主打功能性的 360 度 4K 全景相机

这次发布的新品 Insta360 One,是厂方继 Insta360 4K 之后,第二款达到了 4K 级别的消费级随身产品。其 1,998 元的售价,差不多仅有之前的一半。缺少了 Wi-Fi 机能,但机器出厂时会自带一张 8GB 的 microSD 记忆卡。Insta360 One 可以拍摄 3,840 x 1,920 @30fps 或 2,560 x 1,280 @60fps 的视频(可选 LOG 格式),同时也能以 6,912 x 3,456 的分辨率拍摄照片(可选 RAW)并支持 HDR。



和能拍 3K 的 Nano 一样,One 既可以当作单独的 360 度全景相机来使用(通过电源键或蓝牙控制),也能插在 iPhone 下面作为一个 dongle 配件(Android 手机的版本年末才会推出)。值得一提的是,在 One 的包装盒内还附赠了一个管状的外套。当你把镜头那一端插进去时,它可以起到保护的作用。换一个留镜头在外面时,则能直接当成是一个底座来用。当然,设备下方也有 1/4"-20 螺纹,常见的脚架、自拍杆以及随设备附赠的甩绳固定件都可以很方便地安装。





说到绳子,One 身上最大的卖点应该就是开头提到的「子弹时间」模式了。具体来说,它是基于设备的六轴防震机能来拍摄 720p @120fps 的视频(在配套应用内利用插值运算法甚至可以加强到 240fps)。在拍的时候,你要先按下三次电源键,然后用绳索或自拍杆让相机在头上以不算太快的速度转圈。拍完之后,再按一下电源键来停止录影,插入 iPhone 后就能进行预览或导出文件直接编辑了。此外如开头所说,在拍摄到的画面中长杆、绳索的轨迹都会被抹去,但举着手的动作可能就难以避免了。另外还有一项比较实用的新功能,就是基于「先拍摄,后选取」概念的 FreeCapture 了。它给人的感觉有点像 GoPro Fusion 的 OverCapture,在进入这个模式以后你要先打开一段拍好的 360 度视频。接下来就像用手机拍摄普通视频那样拿镜头对着你想要的方向拍,期间可以进行变焦之类的操作,最后如果你想的话,360 度影像标志性的「小小星球」视角也是可以加上去的(这个「导演剪辑版」的分辨率可以达到 1080p)。不光如此,在 One 上还有一个名为 SmartTrack 的工具可以使用。你可以用它来追踪视频中的某个主体,然后生成一段画面完全以其为主的 1080p 全景短片。按照官方的说法,现有 Insta360 设备的用户,也可以将之前拍摄的 360 度内容装入 One 的记忆卡中,然后通过 FreeCapture 来制作视频。但他们现阶段暂时还没有为原有软件更新加入这项特性的计划,为了推新品也可以理解嘛。比较遗憾的是,Insta360 之前发给我们的量产前测试机,看起来跟软件还不太协调,而且绳索配件也有些问题。希望在产品下月 9 号正式上架前,我们能有机会拿到最终成品测试一下,然后再来跟大家分享心得吧。