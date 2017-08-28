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Image credit: Engadget
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Fitbit Ionic 智能表主站动手玩：意外地全面的产品

他们首款真正搭载智能平台的表，定价 300 美元。

Eric Chan
29 分钟前
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Engadget
在一轮延迟开发困难的报道后，Fitbit 的首款智能手表 Ionic 也终于正式推出了。而且在时间上，更是刚好赶上 Fitbit 首款健身手环的推出十周年呢！Ionic 搭载了市场上所追求的彩色触控屏幕和功能更强大的感应器，这运行着被称为 FitbitOS 的手表更对应 Fitbit 的一系列新服务，包括是非接触式支付功能和 Fitbit Coach 个性化健身订阅服务。这些年来不停受着外忧、内患的夹击的 Fitbit，十分需要一款能带领他们带离泥沼的明星产品。感兴趣的话，来看看主站编辑取得初期版本后的 Ionic 动手玩吧。

Gallery: Fitbit Ionic smartwatch hands-on | 16 Photos

Fitbit Ionic smartwatch hands-on
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Fitbit Ionic 是被视为旗舰的存在，所以厂方对此使尽了浑身解数。在那片相当亮度可达 1,000 流明的 1.42 寸 348 x 250 的屏幕下，显示着改进后的心率计以及新加入的 SpO2 血氧计指数，而且也有 GPS 和 NFC 的模块在里面。NFC 的加入，让这款智能手表能做到非接触式支付功能，Mastercard、Visa 和 Amex 发行的卡类产品都能用到。在购物时，只要按下左方按键来唤出付款画面，然后把手表放近终端机，再点按一下画面就能完成付款。不足的就只是进入信用卡资料至手机 app 的过程需要手动，并未能简单以拍照的方式来输入。



主站编辑有一天就去了游泳池去测试 Ionic 的原生 GPS 和防水功能，发现它那通过地点信息而计算游泳圈数的效果让人满意，只是 Fitbit 方也有强调在游泳之前，最好事先输入泳池的长度。

新增的 SpO2 感应器是放在手表腹部的 LED 和相机两部份组成，能监测使用者的血氧量和改变，Fitbit 指这些资料能分析和发现睡眠窒息症等的问题。当然，一般的睡眠规律也能像过往产品般记录下来。



除了功能以外，产品的安全性也有提升。Ionic 的外殻是利用纳米成型技术能打造，所以能有刚好能贴合手腕的轻度弧度。在数天的使用期间，主站编辑认为她即使戴着来睡觉也并无不便，甚至要比过去的 Alta HR 更舒适。不过睡眠规律的记录数字却不够精准，像是其中的一个晚上，Ionic 指主站编辑在 4:09 AM 才去睡，但事实是 1 AM 就已经睡了。

收购 Pebble 后，获得其技术力后所开发的 FitbitOS 是个以 app 为基本方向的智能平台，使用者能在上面获得来自手机的各项推送通知。在画面往上扫动就能看到过去的通知，往左扫动则是摆放各种功能的地方：闹钟、天气、计时器和钱包，其他的第三方服务也有在这里，像是 Starbucks（做运动也要喝咖啡啊）、Strava 和 Pandora。Fitbit 也为了吸引更多开发者加入，推出了一款网页版的编程平台 Fitbit Studio，而且 SDK 也转用更主流、易用的 JavaScript 和 SVG。

Fitbit 的代表表示，他们在收购了 Pebble 后学到的最重要一课是，app 的多少是取决于编写的难度。像是主站编辑般的新手，也只需要 15 分钟就能通过新的 Fitbit Studio 上编写一款基本表面。编程平台将在九月正式推出，届时所有人都可以在上面编写自己的作品，通过 Fitbit 评审后就能上架让别人下载。



不过在有更多 app 登陆 FitbitOS 之前，大家就先用着以上提及的三款第三方应用吧。Ionic 内建的存储有 4GB，可以用作摆放歌曲供蓝牙耳机播放之用，不过除了连接同是由 Fitbit 推出的 Flyer 之外，连其他蓝牙耳机却似乎是不可以了，因为不管在手表或是 iOS app 里都没有这样的选项...

Ionic 的使用方式还是需要时间来摸索，除了点击和滑动两个手势之外，其实两侧的实体按键也相当常用。右侧的两颗按键分别是用于开始和结束运动计算；左侧的一个就是用来退出 app 和返回到主页面。说是避免使用者在运动时误触到，所以使用时会配合到长按两个实体键来操作，不过这样的学习成本也相对高，幸好主站编编到最后也表示习惯了。

前面提及过的订阅式健身服务 Coach，其实是从 Fitstar 易名以来，使用上同样是在手表的表面显示不同健身动作。不过新版本的是由过去那火柴人图标，改为真人视频示范。在看过免费预载的内容后，使用者可以每月缴付 7.99 美元，或每年 40 美元来使用完整版的 Coach。幸好这个服务并非 FitbitOS 独占， Android、iOS、Windows 版本也会有的。



当然 Ionic 的表带同样是可换式的，分有定价 40 美元的运动版本和 80 美元的皮革版本，除了采用一键快拆的设计外，表带末端也有扣子来固定着。

最后一个部分就是续航力了，在规格数字上，Ionic 能用四天以上，开启 GPS 时则有 10 小时。而主站编辑在使用时也表示她在收到手表是有 50% 电量，刚好能使用两天半（当中包括 10 分钟的 GPS）。

定价 300 美元的 Fitbit Ionic 的动手玩就是这样，不知道一款对 Fitbit 来说是革新性的产品，能提起各位的兴趣吗？除此之外，Fitbit 也透露他们会在 2018 年与 Adidas 一起推出特别版本产品和训练课程，希望这种市场推广活动也能成为救回业绩的一股助力吧。

Gallery: Fitbit Ionic smartwatch press images | 18 Photos

Fitbit Ionic smartwatch press images
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