在 130 美元的价位上，Fitbit 的 Flyer 无线耳机缺少一些亮点

Flyer 共有白金和黑银两种款式，外观漂亮做工感觉也扎实，橡胶表面给人的感觉跟许多其它运动耳机很相似。它戴起来的舒适度不错，耳塞胶套等部分也都可以更换。除了能更好地适应耳孔大小外，造型上也会多一些选择。



跟 Apple AirPods、Samsung Gear IconX、Bragi Dash Pro 等真 · 无线耳机不同的是，Flyer 还是用了 BeatsX 那样的设计，两颗耳机中间是有线连着的。不用的时候，你可以把它挂在颈上，让耳机自然地垂在胸前。







Flyer 的电源键被装在了右侧的耳机上，同时线控也被放在了右边。在上面你可以找到调节音量、播放、切歌的三颗按键，不过估计可能要习惯一下才能熟练地摸到。毫无意外地，这款产品也具备通话的功能，而且 Fitbit 还为其加入了双麦克风来加强减噪效果。主站同事在测试后，认为其发出的声音在电话那一头要比 Apple 的耳机更清晰。但本身的降噪表现导师没预想中好，身边的环境音还是比较明显的。



要说 Flyer 最特别的地方，在于它可以很方便地与同时发布的 Fitbit Iconic 手表联动。你只要按下耳机的电源键，再去手表屏幕上确认配对，两者就能迅速连接到一起。当然，支持蓝牙 4.2 的它也可以用来跟其它产品相连，而且还可以同时接入两款设备。需要注意的是，在配对时 Flyer 会预设首选 Iconic，所以要连其它设备时记得把这款手表放远一点。







按照官方说法，Flyer 能带来「清晰、有强劲低音和绝佳动态范围」的「高品质音质」。实际停下来效果也确实不错，但在高频和人声表现上还有些改进的空间。而在续航力的部分，满电状态下 Flyer 可连续工作 6 个小时。充电 15 分钟后，能带来 1 小时的聆听时长。



老实讲，在有 JBL、Bose、Jabra、Jaybird、Plantronics 等厂商一同竞争的这片市场中，售价 130 美元（约人民币 860 元）的 Fitbit Flyer 竞争力并不怎么明显。除了跟自家手表的适配性更好以外，在它身上其实找不出太多的过人之处。厂方要想说服消费者买帐，难度想来估计不小啊。