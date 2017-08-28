戴森 360 Eye 吸尘机器人评测：吸哈侠

现在回过头看，其实距离 Dyson 的 360 Eye 机器人吸尘器首次在公众面前亮相，已经过去了整整三年的时间。谁会想到，这款在 2014 年发布前就已经酝酿了十几年的产品，之后又会再花一年时间完善才最终首发于日本市场。接着又是一年，总算轮到欧美用户。而我们大中华区这边，则是一路等到今年年中时，才只有近年戴森业绩增长最快的地区 — 中国大陆，迎来了这款可能是当下清洁机器人市场中最大牌的明星。
按照戴森工程师之前告诉我们的说法，之所以要等那么久，是因为他们需要在投放产品前，先对目标市场的用户习惯有一个足够的了解。那打磨至今的 360 Eye，面对中式家庭环境会有什么样的发挥？就让已经体验了一段时间的笔者，接下来慢慢跟大家分享一些心得吧。
外观设计
迄今为止 Dyson 的大多数家用产品，在其各自的领域中造型都称得上前无古人（后有山寨...）。360 Eye 毫无意外地继承了这一传统，在一众机器人中，其存在感之强绝对是独一无二。之所以这么说，最大的原因自然是它明显高人一头、小人一圈的机体。在行业普遍以「圆饼」为设计方向的大前提下，三围 36.8 x 26.1 x 50.7 cm（分别是长、宽、高） 的 360 Eye 完全就是个异类啊。
不用笔者指出，相信大家也都清楚把尺寸做成这样肯定会有利有弊。好的地方，在于底面积更小会更利于清扫类似桌子、椅子下面那些通过路径比较狭小的地方。不足之处就是高度的限制，有脚的沙发、床底等等，搞不好就会把 360 Eye 拒之门外。而根据个人过往观察的经验，现代东方家庭中似乎还是偏好无脚家俱的比例略高一点？（可能因为楼房多需要兼顾收纳）所以相信对不少人来说，360 Eye 的高度估计不会成为问题。当然，如果你有顾虑的话，购买前先在家里测量一下就能确定合不合适了。
除了独树一帜的大小以外，360 Eye 左右两侧的履带传动系统在当下的市场中也属十分罕见。它在结合了高度调节方案（算法 + 感应器）和前置的防跌落滚轮以后，面对楼梯或高度差较大的地方不会摔下，同时在相差大约 2cm 内的不同水平面间（比如说地面和地毯）上下爬行也是游刃有余。当然啰，有履带这样的设计元素加入，也在很大程度上提升了设备外型本已很强的科技感。在这点上，戴森产品绝佳的家居装饰属性，也在 360 Eye 身上体现无遗。
Dyson 在 360 Eye 两侧中间靠近顶端的部份留出了两条凹槽，让使用者可以很方便地提起设备。吸尘器本身 2.44kg 的份量也不算重，若是家中有不同区域、楼层打扫需要的话，即便是女生拿着它走应该也不会很累。集尘盒被放在了设备的最前方，顶上是标志性的「花冠头」。透明的盒体让里面的灰尘一目了然，需不需要清理一看便知，比许多同类产品要靠应用来通知的做法更加直观。最后，尘桶跟机身主体的结合处，以及机器尾端都设有 HEPA 滤网。根据日常使用戴森无线吸尘器的经验，长时间使用应该也不会产生异味。
除尘表现
要评价一款吸尘机器人的清洁能力，得考量清扫范围的全面性以及对各类灰尘的吸除能力这两个方面。关于前者，360 Eye 一方面是依靠履带来应对各类平面，而另一项更关键的要素，就是其名字所代表的「全景视角」智能导航系统了。这部分的核心是一颗能够完成 30fps 拍摄的 360 度全景相机，机器人在取得周围的画面之后会对环境进行即时分析（数据仅存储在机内），然后确定大致的行进路线。在开始移动后，设备也会通过 SLAM 技术（即时定位地图构建）来随时获取自身方位以辨别所处位置是否已打扫，同时尘桶两侧的红外线感应器在靠近障碍物时也会帮助机器人做进一步的路径微调。
这么一套方案的好处，是 360 Eye 在大部分正常运作的时间内，看上去都会比那些要靠碰撞来「探路」的产品更加机灵。它在移动到障碍物前时会适当地停下，然后靠转向、回旋等动作完成小幅贴近，从而达到尽可能增加清扫面积的目的。而且在正常情况下，这台机器人的重复清扫率也很低，大多数时候你是不太会看到它在房间里像无头苍蝇一样到处乱跑的。
看到这里，相信许多读者也已经发现笔者其实一直在强调一个「正常」的工作状态。之所以会这样，是因为戴森的这套全景探测系统，跟市面上相对更主流的 LDS（激光测距）方案相比，对光线的依赖性要高出许多。笔者家里原本有一台米家的扫地机器人，一天里任何时间都可以使用，而且并不用做什么特别的灯光设定。但于 360 Eye 而言，室内明亮度稍有不足，就会影响到它对周围环境的感知表现。
笔者在评测过程中，特意营造出了几个不同的光线环境。首先是南北两侧都有落地窗的客厅、餐厅等区域，即便有类似饭桌下「腿」影重重这样的高难度任务，360 Eye 的清扫效率还是很强，而且迎头撞上障碍物的机率也不算很高。接着是亮度稍差一点的房间区域，大体上的路线仍没有问题。但在一些有阴影的地方，360 Eye 虽不会一头撞上去，但已经会出现一些类似前侧方或侧后方碰到障碍物的情况了（后者主要是原地转动时碰到）。然后是卧室内部，窗口挂有一层纱质窗帘的衣帽间，以个人评判标准应该算处于明亮和昏暗之间，而这样的环境机器人已经有一些犯难了。它在门口探测时「犹豫」要不要进入的时间明显变长，进去之后的清扫路径也只是集中在中间一小片空无一物的区域。衣架旁边、椅子下方等明明钻得进去的地方，也都通通被忽略了。
至于夜间不开灯的环境，360 Eye 如意料之中地没法顺利工作。而且需要注意的是，因为这款设备相对较高而且全景相机又正好处于中间的位置，有时一些比较矮的障碍物在近距离范围内会探测不到。此外，对 360 Eye 来说玻璃门也是一大难题。估计是由于相机拍到的画面是其判断主要依据的关系，戴森的机器人在玻璃门前会相当执着。笔者家不巧正好有那么两扇，有几次看 360 Eye 在那里实在纠结得太久，以致于最终不得不起身跑过去出手相救。
是说，在类似这样的时刻，笔者就很希望能通过硬件或软件的方式，干脆给 360 Eye 的打扫区域设一个限制。但戴森似乎是觉得没这个必要，360 Eye 并没有其它品牌常见的虚拟墙配件，然后在配套的应用里也没有类似的分隔选项。想要省心，就只有在摸清它的「脾气」后，直接关上那些它不太容易去到的房间。
除此之外，一些有斜面扁平底座的东西最好也隔离开，因为 360 Eye 的履带系统实在太能爬，有些时候反倒会让机器人自己陷入困境。上图中这根灰色的，是笔者家里一个架子的固定杆，它底下的这个圆盘面，每次清扫都会被 360 Eye「冲锋」好久。但实际上完全没这个必要，为了省电省时间，笔者后来就只好在打扫前把它挡上... 不过话虽如此，尽管有这样的瑕疵，但 360 Eye 的履带还是非常好用的。对付由磁砖、地板、地毯等多类不同表面组成的清洁环境，说 360 Eye 如履平地可是一点都不夸张。尤其是地毯或垫子，这款产品是笔者至今为止见过清理效果最好的。 当然，这背后强劲的吸尘马达和贯穿左右的大刷头才是更大的功臣。
360 Eye 搭载了一颗每分钟 78,000 转的第二代戴森数码马达，吸力就算没法跟同门的其它吸尘器相提并论，要在机器人市场中称雄还是轻而易举的。而跟机身等宽的刷头，清洁面积相当大。上面有为地毯准备的尼龙刷毛和为硬质地板准备的碳素纤维刷毛，尽管没有配备边刷，但墙角的打扫效果至少个人是满意的。在测试期间，笔者有试过先用米家的机器人强效吸一遍，接着马上再拿 Dyson 的开「强力模式」来打扫，结果是 360 Eye 的尘桶里依然能积上不少灰尘。而且实话说，即便是只开「静音模式」，这台设备的吸力也已经很强了。如果你是那种会设定定期打扫的类型的话，日常开「静音」估计已经够用，还能省掉一些中间充电的等待时间。
说到「静音」，360 Eye 的这个模式其实也不能说安静了多少，更大的意义实际上还是延长了续航。在这个模式下，笔者听下来觉得它的声音应该跟开强力的米家机器人差不多。不过戴森的两个模式里面都伴随着高频的噪音，普通人听上去估计是有点刺耳的，但笔者自己因为已经习惯了他们家的无线吸尘器，这上面感受倒也不怎么深。另外有一点 360 Eye 做的很出色的是，履带再加上比较光滑的底面，大大降低了吃到电线的机率。笔者将音响线、戴森自家风扇的粗电线以及电脑、手机的电源线都铺在地上试过，其中没有一个能拖住 360 Eye 的步伐，它基本上都能做到自行脱困。
软件操控
可能有许多人不知道的是，尽管现如今戴森的风扇中有一整个 Link 系列，但其第一款真正能联网的家居产品实际上还得数 360 Eye。在挺长的一段时间内，Dyson Link 软件里其实都只有这款机器人可连。用户可以在其中设定 360 Eye 的定期清扫计划，与此同时，在软件中也可以查看设备的清洁路径。除了图像看起来很酷以外（咦？），你也能很方便地找出未清洁的区域，然后用别的工具人工打扫干净。另外，后续在更新后 Dyson Link 中也加入了前面提到的模式切换。如果对机器有不了解的地方，应用里照例也能找到一些说明介绍。
当然，在 Dyson Link 中也提供了直接控制机器人的虚拟操作界面，不过它并不支持像小米那样的手动遥控行进。总体而言，这款应用除了偶尔连线有点不稳外，使用体验还算是直观、方便。笔者只是希望 Dyson 未来能再开放一点，让设备可以跟更多物联网产品进行联动。比方说前面提到的 360「Eye」会因为光线不足导致无法正常工作的问题，实际上完全可以通过感应器 + 智能灯的方式来解决。机器进出昏暗房间时电灯也自动开关，成本不算很高但效果应该会改善不少。
续航、清理
老实讲，在初发布时笔者就已经预想到，伴随着 360 Eye 的强劲吸尘表现，其单次续航力多半是难以让所有人满意的。在强力模式下，这款设备可以连续工作 45 分钟。若是开启减小吸力的安静模式，则能换来再多半小时的清扫时长（不管哪个模式在相机分析前进路线时吸尘马达都是不启动的）。这样的续航力够不够用，显然取决于你房子的大小。以个人的情况来说，家中二层在 Dyson Link 里显示不到 60 平方米的清扫面积，满电状态下基本上是都能覆盖到（就算没吸完也不会剩多少）。而清扫空间明显更大的一层，就断无可能只靠一次充电吸完。临近电用完时 360 Eye 会自动跑回充电座充电，补充「体力」之后会回到中断点继续之前的打扫。
只是啊，这个「回血」的过程着实挺久，差不多要等近三小时以后 360 Eye 才能灌饱电回去工作。实话说，如果这期间人不在家还好，要是眼看着它吸了半天活没干完就要去休息个把小时的话，有些在意的人心里是会抓狂的（笔者的岳母就因为「动作慢」而一直对机器人很抗拒）。是说，虽然戴森在完整清洁的选项外也有提供另一个用到没电就停止的模式，但因为这样子清扫的彻底性没法保证，个人想来利用率应该是不会太高吧？
值得一提的是，360 Eye 搭配的充电座，在外观漂亮（就是白色调配深灰色的机器略有些违和）的同时也有着一些很贴心的小细节。它的外型从侧面看就是一块 L 形的薄板，放在家中可以很好地跟墙面及地面贴合，存在感很弱。与此同时，其转轴的两侧都可以用来插入电线，而且插头顶上也有个升降板的设计，可以用来缠绕、固定需要长度以外的线材。
当然，在 360 Eye 中间充电时也不是无事可做，你可以选择将它的集尘桶拆下做一番清理，毕竟其 0.33L 的容积并不算很大。尘盒拆卸的方式非常简单，只要按下相机一侧的按钮后它整个就会向后弹出。接着就是拔起密封的橡胶盖子，然后就可以倒出里面的灰尘了。不过，鉴于在 360 Eye 上没法使用 V8 无线吸尘器那样的抽拉式机构，一些黏在集尘桶内壁、气旋边上的灰团还是得用手才能剥除下来，希望厂方未来能实现更理想的清理方法。
至于机器人底下的刷头，跟无线吸尘器一样用硬币拧开侧面的卡扣后便可以拆下清洗。但因为上面用的是刷毛而非软绒滚筒，毛发的缠绕就在所难免，可能需要动用剪刀才能全部除去。此外，戴森此番也照例为 360 Eye 设计了两道 HEPA 滤网。一道在尘桶的出风口外，呈漏斗形状被嵌在设备之中。另一道则像屏风一样包覆机器人的整个尾端，外面有一层弧形的格栅后盖。
跟建议每月清洗一次滤网的无线吸尘器相比，戴森机器人要求的 HEPA 清洁频率要低了许多。你只需半年拆开一次机器即可，一样是用水冲洗，然后风干 24 小时后便可重新装上使用了。而且很重要的一点是，Dyson 家的吸尘产品滤网没坏是不用替换的（至少官方没像净化风扇那样给出具体的更换间隔）。这就意味着耗材上的开支相较同类设备会减少许多，当然啰，机器本身还是他们家比较贵啦。
结语
承接上段，虽然 360 Eye 在清洁机器人的市场中是毫无疑问的高端产品，但在笔者看来，此次在中国大陆公布的售价 6,490 人民币，以戴森的一贯标准来说其实已经相当良心了。日本和美国这两大戴森海淘的目标国，360 Eye 在官网上现时的价格分别是 149,040 日元（约人民币 9,060 元）和 999 美元（约人民币 6,640 元）。而在这里面，还不包含运费、税费之类的开支呢。
说回产品本身，之前在写 360 Eye 新闻的时候，笔者曾觉得戴森的 PR 一再反复强调它是「吸尘机器人」而非「扫地机器人」的做法着实是有一点龟毛... 但在体验过之后，个人终于理解也认可了这么做的必要性，因为单论吸力 360 Eye 在当今市场中真的是鹤立鸡群一般的存在（其实颜值也算吧）。只是，它所搭载的全景视觉系统表现并不如预期中理想。而这也让笔者联想到了一位近期讨论度很高的话题人物 —《中国有嘻哈》中的「嘻哈侠」欧阳靖。
用英文或广东话饶舌时的 HipHop Man 全场无敌，但切换成国语 Rap 就一下子少了好几分自如。而这跟明、暗环境下表现几乎可以说截然不同的 360 Eye 很像，加上吸力大的特点，所以笔者认为完全可以给它一个「吸哈侠」的名号（吸哈本身就是张大嘴大口吸的意思）。跟欧阳靖一样，360 Eye 也并非适合每一位消费者。个人的感觉，那些家中灰多除尘任务重，同时追求产品外型，而且定期不在家的人，会成为这款产品最好的受众。
作为戴森在清洁机器人这个领域中的首款作品，个人认为 360 Eye 是成功树立起了一个新标杆的。超强吸力这个卖点，笔者看好 Dyson 能够一直保持下去。至于目前尚存局限性的视觉系统，就得看厂方未来愿不愿意回归主流，或者拿出什么能一下子扭转局面的黑科技了。实际上，戴森早年的无线吸尘器，在推出后是有着颇多非议的。后来的发展大家现在也都已经看到了，而 360 Eye 的起点明显更高。只要别再是一憋好几年，这个系列的前景应该还是相当乐观的啦。