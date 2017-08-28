戴森 360 Eye 吸尘机器人评测：吸哈侠

外观设计

迄今为止 Dyson 的大多数家用产品，在其各自的领域中造型都称得上前无古人（后有山寨...）。360 Eye 毫无意外地继承了这一传统，在一众机器人中，其存在感之强绝对是独一无二。之所以这么说，最大的原因自然是它明显高人一头、小人一圈的机体。在行业普遍以「圆饼」为设计方向的大前提下，三围 36.8 x 26.1 x 50.7 cm（分别是长、宽、高） 的 360 Eye 完全就是个异类啊。不用笔者指出，相信大家也都清楚把尺寸做成这样肯定会有利有弊。好的地方，在于底面积更小会更利于清扫类似桌子、椅子下面那些通过路径比较狭小的地方。不足之处就是高度的限制，有脚的沙发、床底等等，搞不好就会把 360 Eye 拒之门外。而根据个人过往观察的经验，现代东方家庭中似乎还是偏好无脚家俱的比例略高一点？（可能因为楼房多需要兼顾收纳）所以相信对不少人来说，360 Eye 的高度估计不会成为问题。当然，如果你有顾虑的话，购买前先在家里测量一下就能确定合不合适了。