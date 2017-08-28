Apple Watch 没忘了要支持更多运动项目

除了超可爱的表面之外，蘋果也没忘了要更增进自家穿戴设备的功能表现。在最新的 iOS 11 beta，被人挖出了该公司可能将在他们最新的 watchOS 4 之中，为 Apple Watch 加入众多运动项目。根据 iHelp BR 的发现，苹果将为自家穿戴产品加入数量与种类都相当丰富的新运动功能项目，包括拳击、美式足球、保龄球、跳绳、核心训练与普拉提斯等等。更酷的是，现在连滑雪这样的雪上活动也有包含，而既然有 Series 2 这样主打水下使用的产品线，苹果则也不意外地新增了像是冲浪这样的项目。
这样的广泛运动项目，也许将会与先前宣布将与其他运动感测器产品协作的方式加入。毕竟根据 9to5Mac 的讲法，其实已经有些项目被放进了「其他」的选项当中，所以应该可以期待使用者可以借由 Apple Watch 与其他健康运动产品来获取更多更精准的生理信息。
虽说现阶段我们应该可以期待既有的苹果穿戴产品可以通过最新的正式版 watchOS 获得这些新功能，但另一方面，既然苹果硬件产品齐发的发布会感觉也就快降临了（虽然邀请函还没发啦），说不一定会有些运动项目将会是新一代的 Apple Watch 所独家采用的也说不一定？