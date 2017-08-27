Uber 挖来了 Expedia 高管担任其 CEO

根据 New York Times 与 Recode 的消息指出，Uber 的董事会已经正式做出这样的决策，并且将会先把这项决定先跟员工宣布。对于新任 CEO 来讲，Uber 的确有着相当多令人头大的状况需要解决，包括要在前任高管可能不断有意无意地干扰下，改善 Uber 恶名昭彰的企业文化，挽回总是爱以共享之名违法踩线的形象并设法让公司开始赚钱，然后才有机会进行首度的公开募股。



只是这可能已经根深蒂固企业体质，显然需要相当程度大整顿才有可能真正改变了吧？而这应该就是 Dara Khosrowshahi 的最新功课了。不过，如果能确实地改变的话，显然也将为自己带来更棒的履历吧（当然，这是好的状况啦）。