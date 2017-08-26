Tesla 的音乐串流服务出现在软件更新中

Tesla 的产品类型是愈做愈广泛，除了本业的汽车、充电、和电池之外，还有从 Solarcity 那边买过来的太阳能屋顶。不过，投入音乐串流产业会不会跳太远了？上个月有传闻说 Tesla 正在打造自家的音乐串流服务，做为 Tesla 车内的标准配备，而这次网站 Electrek 的读者却是发现了更直接的证据 -- 在最新的软件更新中，出现了预留给一个名为「TTunes」的 app 的空位，看名字不难猜出它应该是合并了 Tesla 和 iTunes 而来的吧。
不过，Electrek 的 Fred Lambart 指出了去年也有人在软件中发现了 Spotify app 的字样，然而到现在也没有 Spotify 出现在 Tesla 车款上的迹象，所以在软体件中发现一些东西，也并不能真正代表 Tesla 就是有这样的计划。和先前的分析相同，Tesla 想要推出 Tesla 车款独的音乐串流服务，而不用市面上已经流行的选择的话，不仅 Tesla 要大卖特卖，TTunes 还要能提供和 Spotify、Apple Music 等服务不同的功能或福利才行。这不仅不容易，而且似乎对 Tesla 没有什么特别的价值。
Elon Musk 之后亲自上了 Twitter 对此做出了回应，表示「Tesla 不是真的有『TTunes』。这是个玩笑」，但并没有深入说明为什么它会出现在软件之中。