罗技 MX Master 2S、MX Anywhere 2S 与 M585 评测

罗技在上个月更新了顶阶的 MX Master 和 MX Anywhere 2 鼠标，取名「 MX Master 2S」与「MX Anywhere 2S」，并同时推出了两款新的中阶无线鼠标「M585 Multi-Device」及「M590 Silent」。后两者除了 M590 拥有静音微动开关之外，其余部份基本上都一样。我们这次向罗技同时借到了 MX Master 2S、Anywhere 2S、以及 M585，除了瞭解改变了什么之外，当然也要来好好玩一下新增的功能「FLOW」。
究竟 FLOW 是什么东西呢？在解答之前，先来看看三只新鼠标吧！
MX Master 2S 与 MX Anywhere 2S
MX Master 2S 与 MX Anywhere 2S 分别是 MX Master 与 MX Anywhere 2 的后继产品。在基本外观上，它们和前辈们几乎一模一样，只是商标的「Logitech」改成了「Logi」，同时在颜色上做了一些调整。原先的黑灰色版本是搭配了铜色的滚边，现在则改成了很不起眼的灰银色，至于其他色彩（还有深蓝和浅灰两色）会不会推出，目前还是未知数。
在内在的部份，两只鼠标都有了比较大的更动，最主要就是其 Darkfield 镭射感应器的最大 dpi 值由 1600 提高到了 4000。这对现代电脑日渐加大的屏幕分辨率有着极正面的帮助，让你不用在桌面上移动鼠标太远，就可以涵盖整个屏幕的范围。此外，罗技也稍微调整了电力管理，让 MX Anywhere 2S 从前代的「两个月」电力增加到了 70天 ；MX Master 2S 更是从前代的 40 天 电力也增加到了 70 天。
除此之外我们对于 MX Master 2S 和 MX Anywhere 2S 的感想并没有什么改变。MX Master 2S 依然是适合大手使用者的舒适掌握鼠，但左侧的上一页、下一页两颗按键偏小，拇指下方的按键也不易施力。MX Anywhere 2S 则是一只扁平、方便携带的鼠标，但缺少鼠标中键（滚轮按下是切换模式，所以通常是把后方的按键设定为中键的功能），而且电池也不可替换，无法像 M905 时代那样，没电了就丢两颗新电池进去就好了。两只鼠标都可以同时与多达三个 Unifying 或蓝牙装置配对，但小编周遭购入的朋友鲜少真的一次接这么多个装置，更多是看上了它可以当作蓝牙鼠标使用，少占一个 USB 埠吧。
这些都不是什么特别重大的缺点，显然罗技也没有觉得需要为了修改而重开模具，所以就难怪它们只是加个「S」而已了。这命名原则还真是很有苹果的风格啊！
M585 多工无线鼠标
第三只鼠标，也是这次唯一的新设计，是 M585 多工无线鼠标（M585 Multi-Device）。它还有一个名为 M590 多工无线静音鼠标（M590 Silent）的兄弟，两者的差异仅在于 M590 采用了先前在 M331 与 M221 上登场的静音微动开关，让你在夜深人静的时候不会那么地恼人。
M585 在定位上可以说是多工技术的「下放版」，大约只要 M720 的一半价格，但自然是少了超高速卷动的飞轮滚轮、可同时连线的装置也从三个变成了两个。但另一边来说，它比同为蓝牙鼠标的 M337 要多了两颗拇指键，价格也没有多多少，实际上在罗技现有的蓝牙鼠标当中，是个性价比相当好的选择。
M585 出乎意料之外的小只，差不多和 MX Anywhere 2S 一般大小。鼠屁股虽然比 Anywhere 2S 略高一些，但除非是手很小的朋友，否则应该都是用指尖「捏着」使用才是。在这样的价位下，M585 的塑胶外壳虽然坚固，但质感难免有些廉价，两颗拇指按键更是特别如此。但它的大小对于携带外出来说，应该还是很不错的。
M585 以一颗 AA 电池推动，官方给出的寿命为 24 个月之久，感应器分辨率则为 1000dpi。除了我们借测的灰色之外，M585 还有黑色和颇骚包的桃红色两种选择。
Logitech FLOW
神祕了半天，到底 FLOW 是什么呢？简单来说，就是只要准备好两台装有 Logitech Options 软件、连到相同的 WiFi 区网、并且与支持的鼠标／键盘配对的电脑，当你的鼠标在移到一台电脑的屏幕边缘时，鼠标的控制就会立即「切换」到另一台电脑去，让你可以无缝地控制两台电脑。如果有支持的键盘的话，键盘也会随着鼠标一同转移，鼠标控制哪台电脑，键盘就会在哪里打字。
这概念是罗技装置硬件切换的延伸，只是不用按切换按键就可以同时操作两台电脑了。除了游标外，FLOW 也允许两台电脑间的文字复制与文档复制，只是复制速度会受限于 WiFi 区网，而且不能用拖拉的跨过两台电脑间的界限。实际上的设定和使用都非常简易，对于常常在笔记本和桌机，或甚至 Windows 和 Mac 电脑间切换着用的人来说，应该可以节省不少拔插 USB，或是经由云端储存中转的烦扰。
不过，应该有眼尖的朋友已经发现了我刚才在描述的，其实和一种称为「虚拟 KVM」的软件非常相像。这种让你可以在两台电脑间透过网路共享鼠标键盘，并且传输档案的小工具软件，其实早已存在多年，坊间也有多种功能性不等，收费或免费的 App 可供选择。FLOW 的不同之处，就是它切换的时候，是真的把鼠标的连线频道也转换到另一台电脑去（还可以看到灯号切换），让你无论哪一台电脑都是「直连」的顺畅度，而非透过网路中转、略有 lag 的速度。同时，它也把所有复杂的设定全部都藏了起来，并且把自己包进了 Logitech Option 软件内，让它的安装和使用相对来说格外简单呢。
结语
MX Master 2S 和 MX Anywhere 2S 和它们的前辈们相比，主要是在 DPI 上获得了小幅的提升。在售价一样的前提下，似乎没有理由不买 2S；但反过来说，如果你觉得 1600 DPI 就已经足够的话，倒也不妨找看看有没有前代的便宜可捡。
M585 则是便携蓝牙鼠标一个有趣的新选择，并不比 M337 贵多少的同时，额外多提供了双连线、FLOW、以及两颗拇指的侧键，在当前的罗技蓝牙鼠标当中，是比较超值的选择。
至于 FLOW，就技术上来说，任何人都可以去找到虚拟 KVM 软件，让任何鼠标都有类似 FLOW 的功能，但罗技的技术胜在鼠标的控制是实际上转移到了新的电脑，而不是透过网路进行控制。概念上 FLOW 是多工切换技术的一个很好的延伸，但很难说有没有到值得特地为了 FLOW 购入 MX Master 2S / Anywhere 2S / M585 的程度。如果做为附加功能的话，FLOW 的设定简单方便，特别是同时用桌机和笔记本的人，可以不用特别去记哪个频道接的是哪台装置，让多工的实用性增加不少呢。
比较可惜的，罗技这次只有小改旗舰商用鼠标，而不是带来全新的设计。就看 FLOW 对大家的吸引力如何啰！