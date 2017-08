罗技 MX Master 2S、MX Anywhere 2S 与 M585 评测

MX Master 2S 与 MX Anywhere 2S

MX Master 2S 与 MX Anywhere 2S 分别是 MX Master 与 MX Anywhere 2 的后继产品。在基本外观上,它们和前辈们几乎一模一样,只是商标的「Logitech」改成了「Logi」,同时在颜色上做了一些调整。原先的黑灰色版本是搭配了铜色的滚边,现在则改成了很不起眼的灰银色,至于其他色彩(还有深蓝和浅灰两色)会不会推出,目前还是未知数。在内在的部份,两只鼠标都有了比较大的更动,最主要就是其 Darkfield 镭射感应器的最大 dpi 值由 1600 提高到了 4000。这对现代电脑日渐加大的屏幕分辨率有着极正面的帮助,让你不用在桌面上移动鼠标太远,就可以涵盖整个屏幕的范围。此外,罗技也稍微调整了电力管理,让 MX Anywhere 2S 从前代的「两个月」电力增加到了 70天 ;MX Master 2S 更是从前代的 40 天 电力也增加到了 70 天。除此之外我们对于 MX Master 2S 和 MX Anywhere 2S 的感想并没有什么改变。MX Master 2S 依然是适合大手使用者的舒适掌握鼠,但左侧的上一页、下一页两颗按键偏小,拇指下方的按键也不易施力。MX Anywhere 2S 则是一只扁平、方便携带的鼠标,但缺少鼠标中键(滚轮按下是切换模式,所以通常是把后方的按键设定为中键的功能),而且电池也不可替换,无法像 M905 时代那样,没电了就丢两颗新电池进去就好了。两只鼠标都可以同时与多达三个 Unifying 或蓝牙装置配对,但小编周遭购入的朋友鲜少真的一次接这么多个装置,更多是看上了它可以当作蓝牙鼠标使用,少占一个 USB 埠吧。这些都不是什么特别重大的缺点,显然罗技也没有觉得需要为了修改而重开模具,所以就难怪它们只是加个「S」而已了。这命名原则还真是很有苹果的风格啊!