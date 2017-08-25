机器外骨骼有望协助脑瘫小孩重新走路

不幸患有脑性麻痹（或称脑瘫）的小朋友，都可能会同时出现名为曲膝步的神经性运动障碍，使得他们的膝关节只能作有限度的移动，更有接近 50% 的患者在成年后更是完全不能行走。为此，美国国立卫生研究院的研究员就开始测试使用机器外骨骼，希望来协助患有脑瘫的小朋友能较容易走路。在 7 名参与计划的患者中，有 6 名在 6 次的测试就能成功借助机器行走，膝关节伸展也有明显的改善。
这款机器外骨骼可不光是支撑的作用，它是主动式的为脑瘫儿童行走时提供协助。研究团队希望进行长期研究，看这些病童能否因为借助机器辅助工具而对病情有改善，甚至能否终有一天脱离借助外骨骼，独力走路。团队成员 Thomas Bulea 向 StatNews 表示，他们希望患者能把有使用外骨骼的走路姿势，转化到没有使用外骨骼的时候。因为如果在患者年少时就纠正好曲膝步的问题的话，他们将有可能改善行走能力。
外骨骼并非新鲜事，Lowe 有测试用来协助工人搬运重物、Harvard 则是为士兵研究软性外骨骼，Hyundai 更是朝着外骨骼平民化而努力。不过如此针对医疗用途的外骨骼研究则较少见，希望他们能早日得到成果，协助病童能过上较舒适的生活吧。