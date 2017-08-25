HTC 据报正考虑售出其 Vive VR 事业

在遥远的过去，HTC 曾经是 Android 智能手机的第一把交椅，曾几何时竟沦落市占率只有不到 2% 的程度了。在 Apple、Samsung 两霸及诸多大陆厂商的夹击下，HTC 在智能手机这里损失连连，一直难以收复失土，反而是新兴的 Vive 事业相当火爆，关于 HTC 切割 Vive 出去的消息也是时有所闻。
今天 Bloomberg 又传出了这样的传闻，说 HTC 有意将 Vive VR 事业售出，甚至整间公司连着智能手机部门一起打包卖掉也不是不可能。但后者的机会比较小，因为要找到同时对 VR 头戴设备和智能手机感兴趣的买家并不容易。
就算真的要卖，目前应该也只是在很初始的阶段 -- Bloomberg 没有点出任何潜在的买家或是时间表 -- 但这也不让人意外。毕竟 Vive 虽然在第一季共卖出了 19 万台，以它的定价来说应该算是不错的成绩，但以市场整体来说，似乎还是有再加强的空间啊。
另一边，如果 HTC 真的单独把 Vive 又售出了，那剩下的智慧手机部门怎么办？HTC 10 和今年的 U11 单独看机器本身的话，都是相当好的手机，但光是有好的硬件，似乎还不足以让 HTC 重新回到消费者的视线中。HTC 另一边也在为 Google 做 Pixel 手机，但同样的虽然 Pixel 反响良好，一般购入者不见得知道它背后的推手是 HTC，或是会将对 Pixel 的喜爱转移到 HTC 上。这意味着卖掉 Vive 虽然能获得一时的现金入帐，但 HTC 做为一间公司的长程未来又更模糊了。
扯远了，到底有没有要卖，八字都还没一撇呢！不论如何，做为手机商的 HTC 确实可见度比过去要降低了很多，不论 HTC 的决定是卖、是转移重心、是认真推手机、还是什么别的，接下来几个月都会很关键吧！