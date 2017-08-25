德国为自驾车系统带来道德指标

面对自驾车技术在发生意外时的道德标准和底线何在，这一直是技术突破以外的另一重大议题。汽车大国德国就在 6 月的时候通过联邦运输和数字基础设施部，成立了一个由 14 科学家和法律学者组成的道德委员会，他们的研究报告也正式出炉了，目的是要制定规例来跟自驾车系统开发者跟随，而且他们更指这些规例要在本周开始强制实行。
其中最重要的一点是人类的性命应该永远都要排在首位，比任何物件、动物或其他系统认为有重要性的东西都要高，而且系统应该包含类似黑盒一样的活动记录器，万一有意外发生后，还是可以帮助判决意外是由哪方引起 — 驾驶者还是自驾车系统。而且系统也需要给使用者自行决定要让汽车收集哪些个人资料，从而限制资料被用作个性化广告的用机会。
另一个准则就是用以对应所谓的"电车问题"难题，就是当电车在原本的轨道上必然会撞到 5 个人，但切换到别的轨道上却还是会撞到一个人，那车子应该怎么做呢？换作是你，又会怎样做呢？
这个问题会应用在自驾车被传统车厂也开始涉足之前就有提到，Google 在 2015 年时，Google 的自驾车部门主管就指他们的车子没有处理这种问题的能力，反而系统会尽力保护最无辜的民众，也就是行人。在 2016 年时，Mercedes Benz 的 CEO 为这问题作出回应，当时他就指车子应该在无辜民众以外，最优先保护的是司机。不过德国政府却认为，这个问题不应该由自驾车系统选择，因为所有人命都是保贵的。
在声明中，德国运输部部长 Alexander Dobrindt 表示人类和机器间的互动，引起了在数码化和自我学习系统的新类型道德问题。道德委员会这次是完成了一份前瞻性的工作，建立了世上首份适用于自驾车的规例。