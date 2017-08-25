现在连垃圾回收桶都有 AI 人工智能了（可不是要跟你聊天啊）

即便有时你希望能为环境做些什么，想要好好地回收分类垃圾，但却没发现其实自己根本就搞错分类项目，结果适得其反。为了解决这样的问题并提升垃圾分类的效果，Cambridge Consultants 想到了可以为垃圾回收桶也加上 AI 科技（人工智能真是无所不能啊！），希望通过影像辨识搭配机器学习来协助人们判断应该将垃圾丢到哪个分箱之中。
虽然各位可能觉得分类其实不难，但像是外观基本长得差不多的咖啡纸杯，到底算是可回收还是可分解类别的？这通常可以难倒很多人，而 Cambridge Consultants 所制作的这个智能垃圾回收桶，就会在扫瞄之后亮起应该投入的哪个垃圾桶的灯号，让使用者可以丢对分类，并且自己也懂得学习更多项目来支持更多种分类垃圾。有意思的是，他们还准备通过手机 App 来让你藉此获得虚拟奖励，藉此鼓励更多人好好利用这样的设施 -- 不过讲起来，一次知道了应该之后就会直接丢到对的地方了吧？
目前这样的人工智能垃圾桶到底会被应用到何处还没有相关的信息，不过现阶段其实也有不少类似概念的产品，都希望能藉此拯救欧美国家普遍低迷的回收风气，而这次的这个智能垃圾回收桶其实更希望多方面的趣味与奖励制度来更让人愿意做好环保分类。
不过既然这垃圾桶这么聪明，何不考虑做成 R2D2 的样貌搞不好会更讨人喜欢而且切题啊（笑）。